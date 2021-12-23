 Німеччина закриває половину АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2022

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Новини

Німеччина закриває половину АЕС

У Німеччині виводять з експлуатації три атомні електростанції. Три інші АЕС мають завершити роботу рівно через рік.

АЕС у у Брокдорфі

АЕС у у Брокдорфі

У Німеччині припиняють роботу три атомні електростанції (АЕС): у Брокдорфі, Гронді та Гундреммінгені. АЕС відключають від мережі та виводять з експлуатації з 31 грудня, при цьому повний демонтаж, як очікується, триватиме два десятиліття і коштуватиме 1,1 мільярда євро за кожну станцію.

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Таким чином, у ФРН продовжать постачати електроенергію лише три інші АЕС - у Баварії, Баден-Вюртемберзі та Нижній Саксонії. Вони мають завершити виробництво рівно через рік у рамках повної відмови Німеччини від атомної енергії.

Відмова від атомної енергетики

Німецький уряд закріпив відмову в 2011 році після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії. Водночас руху противників атомної енергетики зростав ще з 1980-х років, оскільки після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні у 1986 році у ФРН також виявили підвищений рівень радіації у ґрунті та харчових продуктах.

Тим часом низка країн, таких як США, Великобританія, Франція, Росія, Індія чи Китай, продовжують покладатися на атомну енергію. У світі діє понад 400 АЕС. Крім того, зараз будуються близько 50 реакторів, з яких 18 - в Китаї, а ще 300 перебувають в стадії планування.

Зокрема французький президент Еммануель Макрон раніше анонсував, що після перерви у кілька десятиліть Франція почне будувати нові АЕС задля досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Лобісти атомної енергетики називають її "чистою енергією, що сприяє досягненню кліматичних цілей", адже вона не спричиняє викидів парникових газів.

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