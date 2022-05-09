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Роберт Габек - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Габек".
Роберт Габек є представником політичної партії "Союз-90/Зелені". У січні 2018 року Роберт Габек разом з Анналеною Бербок очолив "Союз-90/Зелені". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?