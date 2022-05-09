ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року стала майже незалежною від нафти з РФ. Ситуація з імпортом газу - складніша, каже він.