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Роберт Габек

Роберт Габек - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Габек".

Роберт Габек є представником політичної партії "Союз-90/Зелені". У січні 2018 року Роберт Габек разом з Анналеною Бербок очолив "Союз-90/Зелені". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні 02.05.2022

У німецькому міністерстві економіки вважають, що солідарність з Україною потребує різкого зменшення викопних енергоносіїв з Росії. У Євросоюзі готові до пов'язаних з цим труднощів.
У Німеччині відбулись традиційні та альтернативні великодні марші миру

У Німеччині відбулись традиційні та альтернативні великодні марші миру 16.04.2022

Учасники маршу інціативи за мир вимагали нову архітектуру безпеки від Ліссабона до Владивостока. На альтернативному марші миру в Берліні вимагали зброю для України.
Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні 09.04.2022

Програма передбачає короткострокові кредити державного банку KfW енергокомпаніям ФРН на 100 мільярдів євро. Міністр економіки Габек закликав не допустити краху системоутворюючих підприємств.
Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС? 31.03.2022

Російський газ лише за рублі? Спроба Путіна шантажувати європейських клієнтів "Газпрому" провалилася після того, як у Європі відмовилися платити в рублях, а Німеччина почала реально готуватися до відключення газу. Наскільки готова до такого сценарію ГТС України?
Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії

Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії 30.03.2022

Через газовий конфлікт Європи з Росією, Німеччина та Австрія посилюють заходи безпеки у енергетиці.
Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях

Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях 28.03.2022

Держави-члени G7 відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна платити за газ та нафту у рублях. Там вимагають від Москви дотримуватися підписаних контрактів.
Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго 22.03.2022

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розповів DW про підсумки переговорів у Катарі та ОАЕ, які, зокрема, покликані знизити залежність Німеччини від російських енергоносіїв.
Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в енергетиці

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в енергетиці 20.03.2022

Німеччина активізує зусилля, щоб стати менш залежною від російського газу. Катар - один із найбільших у світі експортерів зрідженого газу.
Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи

Норвегія планує влітку збільшити поставки газу до Європи 16.03.2022

Російське вторгнення в Україну змусило західні країни замислитись про відмову від російських енергоносіїв. Норвегія розширить розробку газових родовищ, аби збільшити поставки газу до Європи.
ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ 12.03.2022

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року стала майже незалежною від нафти з РФ. Ситуація з імпортом газу - складніша, каже він.
У Німеччині працюють над рішенням щодо відключення Росії від SWIFT

У Німеччині працюють над рішенням щодо відключення Росії від SWIFT 26.02.2022

У Берліні виступили за "прицільне та функціональне" обмеження доступу Росії до міжнародної системи міжбанківських трансферів SWIFT. На даний час уряд Німеччини працює над відповідним рішенням.
Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік

Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік 26.01.2022

Уряд Німеччини погіршив прогноз зростання економіки країни на 2022 рік на 0,5 відсоткових пункту. Економіка Німеччини страждає через коронавірус. Допомогти може зростання темпів вакцинації.
Північний потік-2: компенсацій РФ від Німеччини у разі несертифікації не буде

"Північний потік-2": компенсацій РФ від Німеччини у разі несертифікації не буде 21.01.2022

Росія не отримає компенсації, якщо німецький регулятор визнає газогін "Північний потік-2" невідповідним нормам Євросоюзу, заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек.
Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю 21.01.2022

Заборона поставок зброї до кризових регіонів прописана в коаліційній угоді нинішнього німецького уряду. Утім, останнім часом навіть всередині коаліції лунає дедалі більше закликів переглянути цю позицію.

Посол у ФРН Мельник закликав Берлін терміново надати Україні зброю

Посол у ФРН Мельник закликав Берлін терміново надати Україні зброю 16.01.2022

Небажання нового уряду Німеччини надати Україні озброєння дуже засмучує українців на тлі нарощування російських сил на кордоні, зазначив Андрій Мельник і закликав ФРН переглянути свою позицію з цього питання.

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