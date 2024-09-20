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ЕкономікаНімеччина

Віцеканцлер ФРН: Volkswagen має вирішити свої проблеми сам

Олександра Іванова
20 вересня 2024 р.

Роберт Габек відвідав завод Volkswagen в Емдені і поговорив з представниками профспілки IG Metall, які вимагають не допустити звільнень, що очікуються.

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Віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек на заводі Volkswagen у Емдені, 20 вересня 2024 року
За словами Роберта Габека (на фото), політики мають перевірити, "чи правильно вони посилають сигнали ринку"Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Німецький автоконцерн Volkswagen (VW), який зазнає економічних труднощів і нещодавно оголосив про плани закрити один або навіть два своїх заводи у ФРН, може розраховувати на політичну, але не фінансову підтримку з боку федерального уряду. Про це заявив віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини  Роберт Габек (Robert Habeck) у п'ятницю, 20 вересня, під час відвідин заводу VW у місті Емден.

"Volkswagen має вирішити більшу частину своїх завдань самостійно", - цитує Габека агенція AFP. Однак політики мають перевірити, "чи правильно вони посилають сигнали ринку і чи можуть вони зробити їх чіткішими", додав міністр.

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Однією із проблем, з якою зіткнувся концерн, є слабкий попит на електромобілі. Говорячи на цю тему, міністр економіки нагадав про вже узгоджені заходи для стимулювання попиту в цій галузі, зокрема про знижені податки на службові автомобілі з електродвигуном, а також про пільгові умови амортизації для електромобілів, що комерційно використовуються. "Тепер усі ці заходи необхідно втілити в життя", - наголосив Габек.

Загроза масштабних звільнень співробітників Volkswagen

У відповідь на повідомлення преси про загрозу масштабних звільнень у Volkswagen Габек заявив, що не може підтвердити озвучені цифри. Він закликав керівництво концерну не закривати заводи, але зазначив, що "не може втручатися у його політику щодо планування чисельності робочих місць".

В Емдені Габек також поспілкувася з представниками профспілки працівників металургійної промисловості IG Metall, які влаштували на території заводу Volkswagen демонстрацію із закликом зберегти робочі місця. "Я відчуваю, що зобов'язаний щось зробити", - сказав він.

Раніше головний економіст банку Dutch bank ING Карстен Бржескі (Carsten Brzeski) заявив у розмові з DW, що вважає плани Volkswagen закрити один або два заводи через низький попит на його продукцію, а також рішення американського гіганта мікроелектроніки Intel відкласти будівництво комплексу з двох заводів у Магдебурзі результатом фактичної стагнації економіки країни на тлі роботи нинішньої правлячої коаліції із Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "Союз 90"/Зелені", членом якої є Габек.

"Те, що ми спостерігаємо зараз - наслідки чотирьох років фактичної стагнації економіки і того, що з країною робить зниження її міжнародної конкурентоспроможності протягом десятиліття", - заявив Бржескі.

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