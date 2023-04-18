Непрості часи для німецьких автовиробників

Високі ціни на енергоносії та бюрократія створюють труднощі для німецьких автовиробників. Вони дедалі більше дивляться у бік США, де розбудова електромобільності підтримується рясними дотаціями.

"Наявні виробничі потужності ми не переноситимемо до США. Але наступні наші заводи ми радше будуватимемо в Америці. Існує небезпека, що Європа програє у процесі перерозподілу ринку", - ці слова Клауса Розенфельда (Klaus Rosenfeld), керівника одного з провідних німецьких виробників компонентів для автобудування Schaeffler, відображають важливий тренд. Німецька автомобільна промисловість налаштована на поступову міграцію з Німеччини та Європи до Китаю і Північної Америки.

На це є ціла низка причин, зазначив у розмові з DW Штефан Шнееберґер (Stefan Schneeberger), аналітик консалтингової компанії Berylls Strategy Advisors. Головною з них експерт називає дорожнечу енергоресурсів. Ціни на електроенергію, наприклад, у Німеччині є у два-три рази вищими за ціни у Сполучених Штатах Америки. "Але на користь перенесення виробництва свідчать і високі регулятивні вимоги контролюючих органів. Приманкою слугують і привабливі дотації, які нині пропонують у США", - констатує Шнееберґер. Багатомільярдна програма дотацій у Сполучених Штатах має стимулювати виробництво екологічних електромобілів.

Втрата 100 тисяч робочих місць?

З огляду на імовірну зміну регіональних пріоритетів виробників економічний прогноз аналітиків Berylls на 2023-2029 роки для Німеччини і Європи є невтішним. Додатковим негативним чинником є й наслідки війни Росії проти України, зазначає Штефан Шнееберґер. Згідно з прогнозом його консалтингової компанії, Німеччина протягом наступних років відстане за обсягом виробництва автомобілів від США на чотири мільйони автомобілів на рік. Очікується втрата до ста тисяч робочих місць. Про плани зміни регіональної структури виробництва нещодавно вже заявили Audi і Ford.

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Крім втрати робочих місць, послаблення позицій автовиробників може обернутися до 2029 року й втратою річного ВВП до 0,6 відсоткового пункта. "Автопромисловість становить у Німеччині близько п'яти відсотків ВВП, отже скорочення цього сектору буде особливо відчутним для німецької економіки. Крім того, конкурентна перевага німецьких виробників дотепер стосувалася двигунів внутрішнього згоряння, але вона надалі скорочуватиметься", - зауважує аналітик Berylls Шнееберґер.

Поки німецькі виробники лише думають про нові виробничі потужності у США, американська Tesla вже виробляє електромобілі на гіганському автозаводі у Німеччині Фото: Christian Thiel/IMAGO

Америка пересідає на електромобілі

Поки Німеччина з часткою електромобілів на ринку у з 14 відсотків випереджає США, де наразі авто з електричним двигуном становлять менше шести відсотків нових авто у продажу. Лідирує у цьому сегменті Китай, де 21 відсоток куплених нових автомобілів є електричними. Але експерти переконані, що США швидко надолужуватимуть у цьому сегменті. "Часи, коли електромобілі були феноменом, що обмежувався західним узбережжям Сполучених Штатів, вже у минулому", - каже аналітик ринку США у Berylls Геннінґ Лудес (Henning Ludes). За його словами, Сполучені Штати вже нині кинули виклик європейському ринку у боротьбі за друге місце після Китаю.

До 2030 року, прогнозують фахівці Berylls, частка електромобілів на ринку нових авто у США виросте до 40 відсотків, що становитиме шість мільйонів проданих екземплярів на рік. Лудес не виключає, що ця частка може сягнути і 60 відсотків, якщо будуть втілені нещодавно анонсовані державним регулятором з питань довкілля більш жорсткі приписи щодо граничних викидів двигунів внутрішнього згорання.

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Пікап Ford F-150 віднедавна доступний і в електричній версії Фото: Terrence Antonio James/Chicago Tribune/picture alliance

Американці не відмовляються від пікапів

Найбільшим викликом на американському ринку для європейців будуть автомобільні уподобання американців, вважають аналітики. "На відміну від Європи, 75 відсотків ринку електромобілів у США становитимуть пікапи і позашляховики", - прогнозує Геннінґ Лудес. За його даними, на сьогодні найпопулярнішим автомобілем у США залишається пікап F-150 від Ford.