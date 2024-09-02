VW попередив про закриття заводів і звільнення

Німецький автовиробник Volkswagen заявив про нові заходи економії. Вони можуть означати закриття заводів та звільнення співробітників.

Німецький автовиробник Volkswagen не виключає закриття заводів та спричинених виробничою необхідністю звільнень співробітників у рамках ухваленої у 2023 році програми економії. Про це йдеться в опублікованій у понеділок, 2 вересня, заяві після засідання керівництва концерну.

З точки зору правління, необхідно провести масштабну реструктуризацію марок групи Volkswagen AG. "У нинішній ситуації без швидкого вжиття заходів не можна виключити і закриття заводів з виробництва автомобілів та комплектуючих", - вважають у компанії. До того ж керівництво переконане, що поставленої мети щодо економії коштів не досягти за рахунок запланованого раніше скорочення робочих місць, часткового виходу працівників на пенсію та одноразових виплат.

Через це керівництво ухвалило рішення припинити дію гарантій зайнятості, які з 1994 року прописані у трудових договорах. Компанія відмовляється від обіцянки не скорочувати персонал до 2030 року.

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Програма економії відстає від мети

Глава концерну Олівер Блуме (Oliver Blume) обґрунтував курс жорсткої економії тим, що становище європейського автопрому останнім часом ускладнюється, зокрема, через проникнення на європейський ринок нових гравців. У керівництві компанії визнали, що ухвалена у 2023 році програма економії відстає від мети на кілька мільярдів євро.

Глава виробничої ради Volkswagen Даніела Кавалло (Daniela Cavallo) заявила, що керівництво концерну ставить під питання існування німецьких заводів, внутрішні колективні угоди VW про оплату праці та програму збереження робочих місць. Вона вимагала не перекладати провали в політиці економіки на плечі робітників і попередила про протидію цим планам.

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Менеджмент компанії пропонує закриття щонайменше одного заводу з виробництва автомобілів та одного - з виробництва запчастин. Реалізація цих планів означатиме, що Volkswagen Group закриє завод у Німеччині вперше з часу свого заснування 87 років тому.

Місцеві політики у Нижній Саксонії уже закликали концерн уникнути оголошених планів із закриття заводів та скорочення робочих місць.