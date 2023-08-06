Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Замовлень мало, купівельна спроможність знижується. У німецькій економіці - дедалі сильніше передчуття кризи. В автопромисловості ФРН ситуація посилюється структурними проблемами: переорієнтація на електромобілі та автономне водіння ще довго вимагатиме великих капіталовкладень. При цьому необхідні кошти доводиться заробляти на автомобілях із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), які дедалі менш політично бажані.

Перше півріччя було ще непоганим. Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW відзвітували про зростання продажів і високі прибутки. Проте прогнози на весь рік розчаровують багатьох інвесторів та акціонерів. Подальше зростання стримують інфляція та підвищення ставок за кредитами, скорочується попит на нові автомобілі. "Той факт, що виробництво зростає, ще не є ознакою розрядки ситуації", - попереджає Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller), голова Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA). Обсяг продажів, пояснює вона, досі на 20 відсотків нижчий, ніж у докризовому 2019 році.

Особливо скорочуються замовлення на суто електричні автомобілі. Попит на них зараз у Німеччині становить лише 60 відсотків минулорічного.

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Бум електромобілів у Китаї

А ось Китай, автомобільний ринок якого вважається найбільшим і найважливішим у світі, дедалі більше випереджає своїх конкурентів не лише за кількістю реєстрацій нових машин з електроприводом.

Tesla – єдиний реальний конкурент китайським виробникам електромобілів Фото: Tang Ke/Costfoto/picture alliance

Нині вже кожен другий вироблений у світі електромобіль торує дороги Китаю. Швидко розвивається там і власне виробництво. Реальну конкуренцію в Китаї становить лише американський автоконцерн Tesla. Китайські автолюбителі, які добре заробляють, віддають перевагу вітчизняним маркам. Лідер на цьому ринку - концерн BYD, який у першому півріччі зміг продати електромобілів на 29 відсотків більше, ніж Tesla.

"На ринку відбуваються кардинальні зміни", - зазначає Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), голова концерну Volkswagen у Китаї. Протягом кількох десятирічь німецький автовиробник був лідером на китайському авторинку, але в першому кварталі поточного року його обійшов BYD, який зумів продати в Китаї в 20 разів більше електромобілів, ніж Volkswagen.

Щоб переламати цей тренд, німецький концерн має намір піти на кооперацію у сфері електромобільності, програмного забезпечення та автономного водіння з китайським автовиробником Xpeng, вклавши у цей стартап 700 мільйонів доларів. Поки що планується випуск двох моделей під маркою Volkswagen, які мають надійти на місцевий ринок у 2026 році.

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Німецькі марки - статусні символи

Поряд із концерном Volkswagen з його престижними марками Porsche та Audi, тривожна ситуація в Китаї також у автовиробників Mercedes та BMW. Консалтингова фірма Berylls, що спеціалізується на автомобільній тематиці, пише в своєму останньому дослідженні про "зміну варти" в преміумсегменті китайського авторинку: у жорсткій конкуренції китайці швидко випереджають німецьких виробників автомобілів вищого класу.

Автомобілі Porsche для китайського ринку Фото: VCG/MAXPPP/picture alliance

"Для німецьких виробників результати дослідження вкрай тривожні, - каже Віллі Ванґ (Willy Wang), який відповідає в Berylls за китайський напрямок, - оскільки китайські конкуренти за багатьма показниками оцінюються споживачами вище".

Раніше німецькі машини преміумкласу були ідеальними статусними символами для успішних представників середнього класу та найвищих верств населення. Вітчизняні ж автомобілі вважалися технічно відсталими та менш якісними.

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Електронні "козирі" китайських машин

Але тепер у автомобілів китайського виробництва є перевага насамперед щодо оснащення допоміжною та розважальною електронікою, що не дивно, враховуючи транспортну ситуацію у великих китайських містах. Але й за класичними параметрами преміумкласу - комфорт та якість - китайські машини, йдеться у дослідженні, оцінюються споживачами врівень чи навіть трохи вище, ніж автомобілі класичних виробників.

У салоні китайського електромобіля HiPhi X Фото: Wang Gang / Costfoto/picture alliance

Технологічні новинки стають для китайських автолюбителів більш вагомим мотивом на користь покупки тієї чи іншої машини, ніж її традиційні якості. "Мотив купівлі німецьких машин преміумкласу - насамперед сама марка, а китайських - сам продукт", - йдеться у дослідженні Berylls.

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У першій десятці немає жодного німецького виробника

У Китаї вже 80 відсотків автопарку електромобілів - вітчизняного виробництва. У десятці найуспішніших постачальників таких машин є лише один закордонний - Tesla. Німецькі марки у цьому "колі обраних" жодної ролі тепер не відіграють.

У 2023 році на всьому китайському автомобільному ринку, включаючи машини з ДВЗ, вітчизняних марок вперше за багато десятиліть буде більше, ніж закордонних, їхня частка становитиме 51% ринку. А до 2030 року, за прогнозом консалтингової фірми AlixPartners, вона зросте до 65%.

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Китай - чемпіон світу з експорту автомобілів

Що ж до Європи, то, за оцінкою AlixPartners, кількість продажів нових автомобілів і в довгостроковій перспективі буде більш ніж на 15 відсотків нижчою, ніж до пандемії COVID-19. При цьому і тут європейські виробники опиняться під натиском китайських фірм, що випускають електромобілі.

Легковик концерну BYD на автосалоні у Барселоні. Фото: Adria Puig/AA/picture alliance

У першому кварталі 2023 року Китай вже змістив Японію з посади чемпіона світу з експорту автомобілів. Адже ще 2020-го він перебував за цим показником лише на шостому місці. КНР виходить у лідери і як ринок збуту, і як постачальник машин на світовий ринок, і за їх виробництвом.

"Китай на шляху до перетворення на автомобільну наддержаву", - констатує експерт AlixPartners Фабіан Піонтек (Fabian Piontek). Європейські автовиробники і з їх традиційними ринками дедалі більше опиняються в ролі захисників свого місця на них. "Час рекордних прибутків німецького автопрому добігає кінця", - вважає експерт.