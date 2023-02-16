Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європарламент остаточно вирішив: з 2035 року в ЄС буде дозволено випуск лише кліматично нейтральних автомобілів. Відмовитися від виробництва машин із ДВЗ Європа планує на користь екології.

У самій ідеї - допускати на європейські дороги, починаючи з 2035 року, лише кліматично нейтральні нові легкові та невеликі комерційні автомобілі - ніхто в Європарламенті не сумнівався. Однак шлях до екологічно безпечного автомобільного транспорту не безперечний, вказують критики ухваленого 14 лютого нового закону. Існують різні думки щодо наслідків рішення парламентарів для європейської автомобільної промисловості.

Більшість євродепутатів - соціал-демократи, Зелені та ліберали - висловилися за фактичну відмову від двигунів внутрішнього згоряння. Електромобілі з акумуляторами або з воднем як джерелом енергії повинні домінувати на ринку з 2035 року, сказав доповідач законопроєкту з Нідерландів Ян Уітема, який представляє ліберальну групу "Оновити Європу" (Renew Europe). Позначені в документі чіткі часові рамки дають можливість автомобільній промисловості перебудуватися та адаптуватися до нових умов, клімат буде захищений, а залежність від постачальників викопного палива зменшиться, вважає він.

Тільки електромобілі у ЄС?

Для водіїв ухвалене 14 лютого в ЄС рішення має інші переваги. "Ми очікуємо, що кліматично нейтральні автомобілі будуть ставати дешевшими і дешевшими. А ми повинні пропонувати доступні машини. Експлуатаційні витрати на електромобіль вже сьогодні нижчі, ніж на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння", - каже Ян Уітема.

Завод з виробництва електромобілів Tesla під Берліном Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Багато євродепутатів, які дотримуються консервативних політичних поглядів, - у тому числі з Німеччини з її потужною автомобільною промисловістю - піддали критиці те, що новий європейський закон двигун внутрішнього згоряння фактично забороняє. Наприклад, стане неможливим використання ДВЗ на синтетичному паливі, що також є кліматично нейтральним.

Політики не повинні вказувати інженерам, як краще будувати автомобілі та скорочувати викиди, стверджує християнський демократ Єнс Ґізеке (Jens Gieseke). Закон може призвести до того, що після 2035 року на дорогах їздитимуть лише старі, вже давно зареєстровані автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Нові машини - тільки кліматично нейтральні - будуть надто дорогими або їх будуть виробляти замало. Євродепутат назвав це "ефектом Гавани": на Кубі переважно їздять дуже старі машини, тому що США заборонили експорт автомобілів до комуністичної країни.

Тому в Європарламенті члени Європейської народної партії, до яких входять, зокрема, німецькі християнські демократи, закликають дати шанс двигунам внутрішнього згоряння на синтетичному паливі, яке виробляється кліматично нейтральним способом.

Чи коштуватиме "революція електромобільності" автопромисловості робочих місць?

Виступаючи у Європейському парламенті, заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що автопром по всьому світі трансформується у бік виробництва електромобілів. "Промислова революція відбувається незалежно від того, подобається нам це чи ні. Ми можемо бути в авангарді, а можемо стояти осторонь та дати виробництву піти в інші регіони світу", - зазначив політик. За останні три-чотири роки європейська автомобільна промисловість вже доклала значних зусиль у напрямку створення екологічно чистих машин.

Проте критично налаштовані депутати Європарламенту заявили, що реструктуризація галузі також призведе до втрати робочих місць. За збігом, буквально напередодні ухвалення закону американський автоконцерн Ford, який до 2030 року планує виробляти лише електромобілі, анонсував скорочення 4000 робочих місць у Європі, переважно - у Німеччині. А профспілка німецьких металургів - Industriegewerkschaft Metall - попередила, що багато компаній-постачальників можуть перенести своє виробництво за кордон для економії витрат.

Франс Тіммерманс дав зрозуміти, що автомобільну промисловість Європи потрібно підтримувати. "Китай запускає 80 нових моделей електромобілів до кінця року. І це хороші машини. Ми повинні мати можливість конкурувати з ними", - сказав він. Тому ЄС має підтримувати перепідготовку та навчання кваліфікованих працівників автомобільної промисловості та допомагати розвивати інфраструктуру для систем заряджання електромобілів швидше, ніж це робилося досі.Тим часом 14 лютого Єврокомісія представила новий законопроект щодо подальшого скорочення викидів вуглекислого газу важкими вантажівками та автобусами на 90 відсотків до 2040 року. Однак, на відміну від легкових автомобілів, фактичну заборону двигунів внутрішнього згоряння вона не передбачає.

Китай швидко захоплює світовий ринок електромобілів Фото: Wang Gang / Costfoto/picture alliance

Чому стандарт Євро-7 викликає суперечки?

За словами лобістів, європейська автомобільна промисловість вже давно адаптувалася до цільових показників викидів вуглекислого газу в атмосферу для легкових автомобілів. Держави-члени ЄС також погоджуються із закладеними у новий закон нормативами. Проте новий стандарт Євро-7, застосування якого має привезти до різкого зниження автомобілями викидів оксидів азоту та твердих частинок гальм, а також мікропластику від шин до 2025 року, викликає гарячі суперечки. Німецька автомобільна промисловість та міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) критикують пропозиції Єврокомісії як надто амбітні.

Відповідність стандарту Євро-7 вимагатиме великих інвестицій у технологію приводу, яка у будь-якому разі повинна буде зникнути з ринку через десять років, щоб раз і назавжди звільнити місце для електромобілів. "Нинішні пропозиції вимагають великих витрат, технологічно небезпечні та пов'язані з реєстраційними ризиками", - критикує перехід на Євро-7 Гільдеґард Мюллер (Hildegard Müller), президент Асоціації німецьких автовиробників (VDA).

Автовиробники вже не змогли виконати частину вимог стандартів Євро-5 та Євро-6 та у деяких випадках використовували незаконне програмне забезпечення для маніпуляцій з дизельними автомобілями під час проведення екологічних тестів або для відключення фільтрів під час експлуатації. У цих скандалах, відомих як "дизельгейт", виявилися замішані німецькі автовиробники - Volkswagen, Audi та Porsche. Потерпілим покупцям автомобілів, екологічні тести яких були сфальшовані, були виплачені компенсації. Суворіший стандарт Євро-7 ще має бути затверджений країнами-членами ЄС та Європарламентом. Зміни у пропозиціях Єврокомісії експерти вважають вельми ймовірними.

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