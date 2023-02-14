Ford скоротить у Європі майже чотири тисячі робочих місць

Більше половини запланованих скорочень автоконцерн проведе в у Кельні та Ахені. Дирекція Ford через великі збитки взяла курс на радикальне перетворення компанії.

Автомобільний концерн Ford на тлі переходу на виробництво електротранспорту планує до 2025 року скоротити в Європі близько чотирьох тисяч робочих місць, у тому числі 2,3 тисячі у Німеччині - у Кельні та Ахені, повідомила дирекція компанії у ході телеконференції у вівторок, 14 лютого.

"Оголошені сьогодні заходи націлені на перехід виробничих та адміністративних підрозділів у Європі на менш велике, сфокусоване портфоліо, яке все більше спрямоване на виробництво електромобілів", - заявив голова німецького підрозділу Ford Мартін Сандер.

На заводах Ford у Німеччині працюють загалом 19 тисяч людей. Автоконцерн планує скоротити 1,7 тисячі працівників відділу розробок та 600 адміністративних працівників. З урахуванням скорочень у Великій Британії та інших країнах у Європі буде ліквідовано загалом 3,8 тисячі робочих місць. Рішенню автоконцерну передували переговори з профспілками, які тривали кілька тижнів.

Плани з розвитку виробництва електротранспорту в Німеччині компанія почала реалізовувати ще раніше. Протягом усього 2022 року Ford прискореними темпами перебудовував заснований ще 1925 року завод у Кельні. Корпорація виділила один мільярд доларів на перетворення свого головного європейського підприємства на Ford Cologne Electrification Center - тобто центр виробництва електромобілів.

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Великі збитки

Минулого року Ford не виконав поставлену мету щодо прибутку і тепер має намір провести радикальні перетворення. Голова фінансового відділу Ford Джон Лоулі пообіцяв "дуже агресивні" заходи з метою зниження витрат у сфері виробництва та ланцюжках поставок.

Виходячи з попередньо внесеної частини податку з обороту, збитки Ford у Європі в останньому кварталі 2022 року зросли у річному обчисленні вдвічі - до 400 мільйонів доларів. При цьому обсяг обороту залишався незмінним.

Експерти розцінюють скорочення у підрозділі досліджень та розвитку як один із наслідків співпраці Ford з концерном Volkswagen, у якого Ford отримав ліцензію на виробництво електромобілів на базі модульної платформи MEB. Це дозволяє Ford заощаджувати на дослідженнях.

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