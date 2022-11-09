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Логотип компанії Meta та її продуктів
Логотип компанії Meta та її продуктівФото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo/REUTERS
ТехнологіїСвіт

Масові скорочення: Meta звільняє 11 тисяч працівників

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Під скорочення персоналу на 13 відсотків потраплять фахівці Facebook, Instagram і месенджера Whatsapp, а також штат дослідницької лабораторії, що займається метапростором.

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На тлі падіння прибутків після закінчення пандемії коронавірусу компанія Meta оголосила в середу, 9 листопада, про звільнення 11 тисяч працівників, що становить 13 відсотків від усього персоналу.

"Це найскладніші зміни, які ми зробили в історії Meta", - прокоментував глава компанії Марк Цукерберг перші за 18-річну історію масові звільнення.

Вони торкнуться персоналу соціальних мереж Facebook, Instagram, Whatsapp, а також фахівців дослідницької лабораторії, що займається метапростором.

Їм виплатять базову заробітну плату за 16 тижнів, а за кожен рік роботи в компанії до неї додадуть двотижневу зарплату. Також звільненим працівникам виплатять кошти за невикористану відпустку. Крім того, постраждалі від скорочення співробітники отримають свої акції та піврічну медичну страховку для себе та своїх родин.

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Не лише Meta: великі технологічні компанії скорочують персонал

Цукерберг пояснив, що причинами рішення про звільнення стали зростаючі витрати та слабкий рекламний ринок. Він визнав, що помилився в своїх передбаченнях зростання онлайн-продажів та активності користувачів навіть після пандемії COVID-19. В останньому кварталі прибуток Meta впав до 4,4 мільярда доларів, що на 52 відсотки менше в порівнянні з минулим роком.

Бум у соцмережах, спричинений локдаунами під час пандемії коронавірусу, стимулював зростання прибутків технологічних компаній. Цього ж року в умовах високої інфляції та швидкого зростання процентних ставок він обернувся крахом, зауважує агенція Reuters. Як результат, до масових скорочень вдалися і в інших великих компаніях, зокрема, в придбаному мільярдером Ілоном Маском Twitteri в Microsoft.

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