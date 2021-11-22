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WhatsApp

У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу 22.11.2021

Компанія WhatsApp змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після штрафу у 225 мільйонів євро за порушення правил захисту даних у ЄС.
WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро 02.09.2021

Комісія із захисту даних Ірландії перевіряла, як WhatsApp обробляв інформацію про користувачів, і рекомендувала призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро. Європейський регулятор наказав підвищити штраф.
Уряд Німеччини має намір надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp

Уряд Німеччини має намір надати спецслужбам доступ до повідомлень WhatsApp 21.10.2020

Уряд Німеччини має намір дозволити спецслужбам читати повідомлення у WhatsApp та в інших сервісах зашифрованих повідомлень.

WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook

WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook 18.05.2020

Уповноважений уряду ФРН застеріг міністерства від використання WhatsApp, пояснивши це загрозою витоку даних. Власники месенджера запевняють, що повідомлення захищені наскрізним шифруванням.

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020) 15.04.2020

Коронавірус породив величезну кількість дезінформації та фейків. Найчастіше їх можна зустріти в соцмережах і месенджерах. Хибна інформація та теорії змови поширюються зі швидкістю світла.
Витік даних у WhatsApp: понад 60 тисяч груп доступні онлайн

Витік даних у WhatsApp: понад 60 тисяч груп доступні онлайн 27.02.2020

Витік даних у WhatsApp заторкнув понад 60 тисяч закритих груп, свідчить дослідження DW. У доступних онлайн інтернет-архівах можна знайти активні лінки, що дозволяють бачити дані, навіть не долучаючись до груп.
Німецька мова в часи соцмереж і месенджерів - чи загрожує їй зубожіння?

Німецька мова в часи соцмереж і месенджерів - чи загрожує їй зубожіння? 21.11.2019

Нівечення слів у WhatsApp та Twitter, помилки у граматці та правописі, суцільні англіцизми - дискусія про занепад німецької мови точиться в Німеччині вже не перший рік. Чи мають критики рацію?
WhatsApp обмежить розсилку повідомлень від ЗМІ

WhatsApp обмежить розсилку повідомлень від ЗМІ 12.06.2019

WhatsApp хоче дотримуватися образу суто приватного месенджера і боротиметься з масовою розсилкою новин користувачам від ЗМІ.
Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою

Через WhatsApp смартфони інфікували шпигунською програмою 14.05.2019

Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інфікувати смартфони шпигунською програмою через інтернет-дзвінок.
На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі

На Шрі-Ланці через напади на мусульман заблоковані соцмережі 13.05.2019

Тимчасове блокування месенджерів і соцмереж викликане нападами на мечеті і магазини мусульман у Північно-Західній провінції Шрі-Ланки. Заблоковані були Facebook, WhatsApp та Instagram.
Співзасновник Facebook застеріг від зростання могутності Цукерберга

Співзасновник Facebook застеріг від зростання могутності Цукерберга 10.05.2019

Від соціальної мережі Facebook потрібно від'єднати такі служби як WhatsApp та Instagram, інакше компанія Facebook та її власник Марк Цукерберг стануть занадто могутніми, вважає співзасновник інтернет-гіганта.
Цукерберг хоче зробити захист приватності пріоритетним у Facebook

Цукерберг хоче зробити захист приватності пріоритетним у Facebook 07.03.2019

Facebook збирається запровадити для низки своїх продуктів наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.

У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах

У ФРН оскаржили можливість поліції перехоплювати повідомлення у месенджерах 07.08.2018

Активісти у Німеччині подали конституційну скаргу на використання поліцією шпигунських програм для месенджерів. Вони важають, що перехоплення повідомлень громадян порушує право на приватне життя.
Ян Кум іде з WhatsApp

Ян Кум іде з WhatsApp 01.05.2018

ЗМІ повідомляють, що у Кума та керівництва Facebook різні погляди на захист даних користувачів. Сам бізнесмен не уточнив причини свого рішення.
Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp

Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp 25.04.2018

Зміни у правилах користування викликані посиленням вимог до захисту персональних даних у ЄС. Як перевірятимуть вік, у WhatsApp не уточнили.
Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google

Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google 22.04.2018

У Росії продовжується масштабна боротьба щодо блокування месенджеру Telegram. Цього разу постраждав і Google.
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