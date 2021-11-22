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Компанія WhatsApp змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після штрафу у 225 мільйонів євро за порушення правил захисту даних у ЄС.
Комісія із захисту даних Ірландії перевіряла, як WhatsApp обробляв інформацію про користувачів, і рекомендувала призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро. Європейський регулятор наказав підвищити штраф.
Уряд Німеччини має намір дозволити спецслужбам читати повідомлення у WhatsApp та в інших сервісах зашифрованих повідомлень.
Уповноважений уряду ФРН застеріг міністерства від використання WhatsApp, пояснивши це загрозою витоку даних. Власники месенджера запевняють, що повідомлення захищені наскрізним шифруванням.
Коронавірус породив величезну кількість дезінформації та фейків. Найчастіше їх можна зустріти в соцмережах і месенджерах. Хибна інформація та теорії змови поширюються зі швидкістю світла.
Витік даних у WhatsApp заторкнув понад 60 тисяч закритих груп, свідчить дослідження DW. У доступних онлайн інтернет-архівах можна знайти активні лінки, що дозволяють бачити дані, навіть не долучаючись до груп.
Нівечення слів у WhatsApp та Twitter, помилки у граматці та правописі, суцільні англіцизми - дискусія про занепад німецької мови точиться в Німеччині вже не перший рік. Чи мають критики рацію?
WhatsApp хоче дотримуватися образу суто приватного месенджера і боротиметься з масовою розсилкою новин користувачам від ЗМІ.
Месенджер WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла хакерам інфікувати смартфони шпигунською програмою через інтернет-дзвінок.
Тимчасове блокування месенджерів і соцмереж викликане нападами на мечеті і магазини мусульман у Північно-Західній провінції Шрі-Ланки. Заблоковані були Facebook, WhatsApp та Instagram.
Від соціальної мережі Facebook потрібно від'єднати такі служби як WhatsApp та Instagram, інакше компанія Facebook та її власник Марк Цукерберг стануть занадто могутніми, вважає співзасновник інтернет-гіганта.
Facebook збирається запровадити для низки своїх продуктів наскрізне шифрування даних за прикладом месенджера WhatsApp.
Активісти у Німеччині подали конституційну скаргу на використання поліцією шпигунських програм для месенджерів. Вони важають, що перехоплення повідомлень громадян порушує право на приватне життя.
ЗМІ повідомляють, що у Кума та керівництва Facebook різні погляди на захист даних користувачів. Сам бізнесмен не уточнив причини свого рішення.
Зміни у правилах користування викликані посиленням вимог до захисту персональних даних у ЄС. Як перевірятимуть вік, у WhatsApp не уточнили.
У Росії продовжується масштабна боротьба щодо блокування месенджеру Telegram. Цього разу постраждав і Google.
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