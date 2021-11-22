Німецька мова в часи соцмереж і месенджерів - чи загрожує їй зубожіння?

Нівечення слів у WhatsApp та Twitter, помилки у граматці та правописі, суцільні англіцизми - дискусія про занепад німецької мови точиться в Німеччині вже не перший рік. Чи мають критики рацію?