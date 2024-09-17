Meta заборонила Russia Today в своїх додатках

Йдеться про Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads. У компанії зазначили, що розширили заходи проти російських державних ЗМІ через їхню "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".

Компанія Meta, яка є власницею соціальної мережі Facebook, заборонила фінансованій російським урядом пропагандистській міжнародній медіагрупі "Россия сегодня", російському каналу іномовлення RT, який до неї входить, та "іншим, пов'язаним з ними організаціям", користуватися її додатками по всьому світу. Ідеться про застосунки Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads.

"Після ретельного розгляду ми розширили наші заходи, спрямовані проти російських державних ЗМІ", - цитує агентство Reuters заяву компанії від 16 вересня, в якій зазначається, що рішення ухвалили у зв'язку з їхньою "діяльністю, пов'язаною з іноземним втручанням".

Санкції США за вплив на вибори президента-2024

4 вересня США запровадили санкції проти керівниці RT Маргарити Симоньян та її заступниці Єлизавети Бродської, звинувативши їх у "зловмисному впливі" на вибори президента США, які пройдуть у листопаді.

13 вересня США ввели санкції проти керівника медіагрупи "Россия сегодня" Дмитра Кисельова, до якої входить RT.

Russia Today - "повноцінний агент розвідки РФ"

Розвідка США встановила, що Russia Today бере активну участь в операціях розвідки РФ по всьому світу.

Як розповів державний секретар США Ентоні Блінкен, більше року тому російський уряд таємно впровадив у RT підрозділ, який займається збором розвідувальних даних у різних країнах і проводить там операції, зокрема намагаючись вплинути на вибори.

У міністерстві фінансів США раніше заявляли, що російські державні структури використовують технології штучного інтелекту, дипфейки та дезінформацію, щоб "підірвати довіру до виборчих процесів" і вплинути на їхній результат.

Крім того, RT організував збір коштів на закупівлю зброї та спорядження для російських солдатів, які воюють проти України.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, RT діє з відома президента РФ Володимира Путіна.

Заборона RT у Європі

2 лютого 2022 року німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення RT DE у Німеччині, пояснивши, що телеканал не має ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до законодавства.

1 березня 2022 року Рада Європейського Союзу вирішила заборонити мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish і Sputnik - як медіа, що загрожують громадському порядку та безпеці в ЄС.