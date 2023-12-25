Пропагандиста Russia Today Красовського отруїли - ЗМІ

Антон Красовський, який закликав "топити" та "спалювати" українських дітей, перебуває в лікарні. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР пишуть, що його отруїли.

Колишнього директора мовлення російською мовою державної телекомпанії РФ Russia Today (RT) Антона Кузнєцова-Красовського отруїли, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України в понеділок, 25 грудня.

Напередодні сам Красовський розповів, що потрапив до лікарні. За його словами, на початку тижня у нього "різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів", після чого його відвезли в клініку і тепер він "поступово приходить до тями".

Kyiv Post написав, посилаючись на джерела в ГУР, що Красовського отруїли і його "стан продовжує погіршуватися". При цьому співрозмовник видання припустив, що "імовірно, останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист".

Інформацію про отруєння також підтвердили джерела "Української правди ". "Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", - цитує видання свого співрозмовника в розвідці. Втім, не уточнюється, хто саме стоїть за отруєнням.

Після появи цих новин головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що їй подзвонив Красовський, який "приходить у себе", і "це справді Красовський".

Закликав "топити" й "спалювати" українських дітей

Красовський став директором мовлення RT російською в жовтні 2020 року. Особливий розголос викликав його заклик "топити" і "спалювати" українських дітей. "Топити в Тисині. Там, де плине кача. Прямо кидати в ріку з бурхливою течією. У них там кожна хата називається смерекова. От прямо в ту смерекову хату забивати і палити", - сказав він в ефірі RT.

Про його скандальні висловлювання написали провідні світові ЗМІ, зокрема міжнародне агентство Reuters, американський телеканал Fox News і арабський Al Arabiya, британські газети The Telegraph і The Guardian та інші.

Після цього RT видалила запис ефіру та "призупинила" співпрацю з Красовським. Симоньян пояснила це тим, що співробітники не поділяють його думку. Слідчий комітет РФ не побачив складу злочину в словах пропагандиста.

У лютому 2023 року український суд за матеріалами Служби безпеки України заочно засудив Красовського до п'яти років тюрми, визнавши його винним в публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Красовський також перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великобританії.