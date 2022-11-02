Заклики вбивати українських дітей: ведучого повернули на RT

Антон Красовський знову з'явився в ефірі російської пропагандистської телекомпанії, але у записаній програмі. Раніше в RT заявили, що "припинили співпрацю" з ним за заклик "топити" та "спалювати" українських дітей.

В ефірі російської державної пропагандистської телекомпанії RT вийшла програма за участю телеведучого Антона Красовського, з яким раніше начебто "зупинили співпрацю" після закликів в ефірі "топити" і "спалювати" українських дітей. Про це в середу, 2 листопада, повідомляють російські видання Meduza та Sota.

Оскільки програма вийшла в записі, невідомо, чи готувалася вона до скандальних заяв Красовського, чи після. В титрах він вказаний як "автор, ведучий, продюсер і керівник" передачі.

Скандальний ефір

Скандальний ефір директора мовлення RT російською мовою Красовського вийшов 20 жовтня. Про нього повідомили провідні світові ЗМІ, зокрема агентство Reuters, телеканали Fox News та Al Arabiya, газети The Telegraph, The Guardian та інші. Деякі видання звернулися до RT за коментарями, після чого стало відомо про "зупинку співпраці" каналу з Красовським.

Після цього голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив підготувати "доповідь щодо ситуації, яка виникла в ефірі", однак за час, який минув, про результати перевірки не повідомлялося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після заяв Красовського закликав заборонити RT у всьому світі.

Читайте також: Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik