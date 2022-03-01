 Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.03.2022

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Європа

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik

У Євросоюзі призупинили мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik, доки Москва не припинить агресію проти України та поширення дезінформації в Європі.

RT

У відповідь на "неспровоковану та невиправдану" військову агресію РФ проти України у Євросоюзі призупинили мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik. Таке рішення Рада ЄС ухвалила у середу, 2 березня. Воно того ж дня набуло чинності, повідомляє кореспондент DW.

Заборона на мовлення діятиме доти, "доки агресія проти України не буде припинена та доки Російська Федерація та пов'язані з нею видання не припинять поширення дезінформації та маніпулювання інформацією, спрямоване проти ЄС і його держав-членів", зазначили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

У рішенні Ради ЄС зазначили, що Росія організувала тривалу та скоординовану пропагандистську кампанію, аби виправдати та підтримати свою агресію проти України. "Sputnik і Russia Today перебувають під постійним прямим або непрямим контролем влади Російської Федерації та є дуже важливими інструментами просування та підтримки військової агресії проти України, а також дестабілізації сусідніх країн", - зазначили в Раді ЄС.

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Під обмеження потрапили RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish і Sputnik. Їхнє мовлення заборонено будь-якими засобами: кабельним, супутниковим чи IP-телебаченням, через інтернет-провайдерів або платформи відеообмінів.

Водночас RT і Sputnik, а також їхнім працівникам не заборонено здійснювати іншу діяльність, крім мовлення. Це означає зокрема, що вони зможуть збирати інформацію та проводити інтерв'ю. У рішенні Ради ЄС зазначається, що це зроблено у відповідності до свободи слова, права на інформацію та інших фундаментальних прав і свобод.

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Докладно

RT

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik

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