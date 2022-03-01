Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо війни Росії в Україні

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 1 березня читайте тут.

DW стежить за подіями середи, 2 березня, з 13:00 (час київський)

++19.58++

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що вимоги Росії на переговорах з Україною - це визнання анексованого Криму частиною РФ, визнання "ЛДНР" у кордонах Донецької та Луганської областей та подальша демілітаризація України. "Там (в Україні. - Ред.) не має бути жодного озброєння, яке б загрожувало безпеці Російської Федерації", - сказав Лавров у інтерв'ю "Аль-Джазіра".

++19.42++

Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, яка засуджує російську агресію в України та вимагає вивести російські війська з території України. Підтримала резолюцію 141 країна, проти висловилися п'ять (Сирія, Білорусь, Росія, КНДР, Еритрея). Утрималось 35 країн. Це була перша спеціальна сесія Генасамблеї ООН з 1997 року.

++19.16++

Міноборони РФ уперше оприлюднило свої дані про втрати під час російської війни в Україні. За їхніми даними, в Україні за тиждень війти загинуло 498 російських військовослужбовців, 1597 військових було поранено. Натомість офіційний Київ повідомляє про значно вищі цифри російських втрат. Станом на середу, 2 березня, Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про російські втрати у 5840 осіб. До цієї цифри входять як поранені, так і вбиті російські військовослужбовці.

++19.08++

Українська делегація запізнюється на переговори з російською стороною у Білорусі. Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський, він же голова російської делегації. Очікувалось, що українська делегація прибуде ввечері середи, 2 березня. Однак, за словами Мединського, швидше за все делегація з України прибуде зранку четверга, 3 березня. Раніше Мединський казав, що Брестську область Білорусі було обрано спільним рішенням обох делегацій, зокрема, через близькість міста до польського кордону, через який приїжджає українська делегація.

++18.51++

Німецька зброя для України прибула в зону бойових дій. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на урядові кола Берліна. Зазначається, що 500 зенітно-ракетних комплексів Stinger і 1000 протитанкових озброєнь із запасів Бундесверу були передані українській армії. Наразі німецькі військові перевіряють, чи можуть вони надати Україні подальшу підтримку. Окрім техніки та медичних засобів, обговорюється поставка Німеччиною великокаліберних кулеметів. Однак, за даними видання, рішення з цього приводу ще не прийнято.

++18.30++

Унаслідок авіаудару пошкоджено газопровід-відвід у Харківській області. Про це повідомила пресслужба "Оператора ГТС України". У зв'язку з цим співробітники компанії відключили газорозподільні станції (ГРС) "Ізюм" та "Бражківка". Без газу залишилося понад 40 тисяч людей. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок вибуху серед співробітників немає.

++17.34++

МЗС України запустило платформу для іноземної аудиторії про війну в Україні war.ukraine.ua "Цей сайт де-факто є живою документацією війни, що розгортається на очах усього світу, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Коли ми зрештою виграємо цю війну, це стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства, а головне - героїзму та єдності українського народу".

++16.54++

Російська делегація з переговорів з Україною виїхала на заплановану зустріч. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на білоруське інформаційне агентство Белта. Очікується, що переговори відновляться у середу.

++16.45++

Українські чоловіки 18-60 років, які приїхали на Львівщину з інших регіонів, протягом доби мають стати на військовий облік. Це наказ Львівської обласної військової адміністрації. На період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові для виконання, повідомив мер Львова Андрій Садовий. На військовий облік можна стати в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Львівській області.

++15.39++

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) повідомляє про 835 тисяч людей, які залишили Україну, тікаючи від розв'язаної Росією війни. Напередодні ця цифра становила 677 тисяч людей. Більш ніж половина біженців перебуває у Польщі. Там зараз перебуває 454 тисячі громадян України. 156 тисяч біженців перебувають в Угорщині, 67 тисяч - у Словаччині, 65 тисяч - в Молдові, 45 тисячі - у Росії, 38 тисяч у Румунії та 350 осіб - у Республіці Білорусь.

++15:10++

За час вторгнення Росії в Україну загинули понад 2000 мирних жителів, повідомила ДСНС на своїй сторінці у Facebook. У службі також вказали на знищення числених об’єктів інфраструктури та будівель, серед яких - лікарні й дитячі садки. За даними ДСНС, "вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж", що виникли після обстрілу, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів. Під час виконання завдань загинули десять рятувальників і 13 дістали травм.

++14:45++

Кількість біженців з України, змушених тікати внаслідок російського вторгнення, станом на 2 березня, зросла майже до 836 тисяч, повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Різке збільшення кількості утікачів фахіці ООН пояснюють посиленням бойових дій. Більше половини українських біженців в’їжджають до ЄС через кордон із Польщею.

++14:25++

За наказом Львівської обласної військової адміністрації, українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які приїхали на Львівщину з інших регіонів України, протягом доби належить стати на військовий облік. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Львова Андрій Садовий.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік". Садовий додав, що на період воєнного стану накази військових адміністрацій "обов'язкові до виконання".

++13:58++

Євросоюз призупинив мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) та Sputnik. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС у середу, 2 березня. Воно того ж дня набуло чинності. Заборона на мовлення діятиме доти, "доки агресія проти України не буде припинена та доки Російська Федерація та пов'язані з нею видання не припинять поширювати дезінформацію та маніпулювання інформацією, спрямоване проти ЄС і його держав-членів", уточнили в пресслужбі Ради Євросоюзу. Під заборону потрапили RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish і Sputnik.

++13:44++

Євросоюз відключив сім російських банків - ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" та ВЕБ - від систем обміну фінансовими повідомлення, зокрема від SWIFT. Це рішення Ради ЄС опублікували у середу, 2 березня, в Офіційному віснику ЄС, після чого воно одразу набуло чинності.

++13:33++

Відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни після обстрілу російськими військами телевізійної вежі у Києві, внаслідок чого напередодні загинули п'ятеро мирних жителів, повідомляє Офіс генпрокурора України. "Шевченківська окружна прокуратура Києва за фактом ракетного обстрілу Київської телевізійної вежі, який спричинив загибель людей, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства, розміщеному у Телеграм-каналі. Зазначається, що всі загиблі та постраждалі - мирні люди.

++13:20 ++

Нові переговори між Києвом та Москвою щодо припинення війни, за даними РФ, можуть відбутися увечері середи, 2 березня. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що делегація РФ у другій половині дня у середу буде очікувати на українську делегацію для продовження пепреговорів. Водночас він сказав, де саме мають проводитися переговори.

Перший раунд переговорів делегацій України та Росії, 28 лютого

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що невідомо, коли відбудуться нові переговори України з РФ. "Ми готові до переговорів, ми готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів", - заявив він у зверненні на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

++13:00++

Дедалі більше великих німецьких мереж супермаркетів відмовляються від російської продукції, повідомляє dpa. Так, гігант роздрібної торгівлі REWE повідомив, що централізовано прибере вироблені в Росії продукти харчування у своїх супермаркетах Rewe та Penny в Німеччині. Закуплені ж раніше харчі, мережа планує віддати на потреби благодійних організацій, що надають харчі малозабезпеченим. Дискаунтери Aldi приберуть з полиць російський алкоголь, зокрема, горілку. До заборони російських харчів долучається й інший великий дискаунтер - Netto.

Війна в Україні - 01.03.2022 Харків, друге за величиною місто України, у понеділок, 28 лютого, зазнало масованого обстрілу з боку російської артилерії. На фото - наслідки обстрілу 1 березня.

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Війна в Україні - 01.03.2022 Усередині будівлі державної адміністрації Харкова, 1 березня.

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