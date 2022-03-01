Зеленський у Європарламенті: Путін убив 16 українських дітей

Президент України Володимир Зеленський виступив у Європейському парламенті за допомогою відеозв’язку. У вівторок, 1 березня, в Європарламенті триває надзвичайна пленарна сесія на тему "Російська агресія проти України".
Зеленський розповів про обстріли Харкова російськими військами. "Цей ранок був трагічним для всіх нас... Зранку - дві крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Отака ціна свободи", - сказав він.
"Учора 16 дітей загинули. І знову президент Путін скаже, що це якась операція і ми б’ємо по військовій інфраструктурі. На яких військових заводах наші діти працюють, на яких ракетах, може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!", - наголосив Зеленський.
Зеленський: Боремося, щоби бути рівноправним членом ЄС
Президент також заявив, що Україна бореться за виживання і за те, щоби бути рівноправним членом Європи. "Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло - темряву", - сказав він.
Зеленському аплодували стоячи.
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Автор: Микола Пермяков