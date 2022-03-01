На північ від Києва 64-кілометрова колона російської воєнної техніки - Maxar Technologies

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-28 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)

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Нові супутникові знімки показують, що на північ від столиці України на 64 кілометри розтягнулась колона російської воєнної техніки. Ця колона є суттєво довшою, ніж та, про яку заявляли рініше, довжиною 27 кілометрів, заявило базоване у США підприємство Maxar Technologies щодо цих знімків, пише Reuters. Також зазначається, що видно додаткові наземні війська та підрозділи бойових вертольотів на півдні Білорусі, менш ніж за 32 кілометри від українського кордону.

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Представник України при ЄС Ченцов повідомив, що заявка України на вступ до ЄС зареєстрована. " (...) Заявка зареєстрована. Процедура розгляду почалася", - написав Ченцов у себе у Twitter.

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Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) вирішила виключити російські та білоруські збірні та клуби у кожній віковій категорії серед учасників змагань під егідою організації на невизначений час через напад Росії на Україну. Рішення ухвалено на позачерговому засіданні ради IIHF у понеділок. Росія також позбавлена права приймати молодіжний чемпіонат світу 2023 року в Новосибірську і Омську.

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Наслідки ракетного обстрілу Харкова 28 лютого

Внаслідок нападу Росії на Україну, за даними ООН, загинули понад 100 та поранені понад 300 цивільних. Про це повідомив офіс Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у Женеві. За його даними, серед жертв не менше ніж семеро дітей. Більшість жертв викликані артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря, йдеться у заяві верховного комісара ООН.

За даними з України, за п'ять днів війни у ​​країні загинули понад 350 цивільних осіб. Росія відкидає звинувачення у завданні ударів по цивільним об'єктам.

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Монако приєдналося до санкцій ЄС проти Росії. Як повідомила влада князівства, йдеться про замороження фінансових активів і майна громадян РФ, що потрапили під санкції. Князь Альбер II засудив російське військове вторгнення в Україну, висловив солідарність із її народом та підтримав заклик до припинення вогню. Крім того, князь висловився на підтримку будь-яких ініціатив, які призвели б до припинення бойових дій та виходу російських військ з України.

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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини, вчинені РФ під час агресії в Україні з 24 лютого. Як повідомив прокурор Гаазького трибуналу, він бачить усі підстави для такого розслідування, а ініціювати його може сам, оскільки МКС з часу подання заяви Києвом у 2015 році офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Читайте більше: МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

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Внаслідок обстрілу російським агресором у Харкові пошкоджена підстанція АТ "Харківобленерго". У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального районів тимчасово припинено електро- та водопостачання. "Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишається без електроенергії, відповідно виникають проблеми з водопостачанням та теплом", - ідеться у Facebook мера Харкова Ігоря Терехова.

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Українські оператори відключили зв'язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж, - "Держспецзв'язку". Зв'язок - один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій, ідеться в Telegram відомства.

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На підтримку України виступив Пол Маккартні - ексучасник легендарного гурту The Beatles. У своєму Twitter він написав: "Згадую, як грав для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку".

Серед зірок однією з перших засудила напад РФ на Україну Мадонна. На підтримку України вона показала, зокрема, нецензурний, але зараз дуже популярний жест у бік Путіна.

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Глави вісьмох держав ЄС висловилися за надання Україні перспективи членства в Євросоюзі. Вони закликали надати Україні статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС та відкрити переговорний процес щодо цього. Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому ввечері у понеділок офіційним представником президента Чехії Мілоша Земана. "У цей критичний момент ми наголошуємо на нашій повній солідарності з Україною та її народом", - йдеться в документі. Лист підписали президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії.

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У тому ж відеозверненні Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії. "Для ворога Київ - це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський. За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари. "Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла, - зазначив президент і додав, що до столиці засилають диверсантів. - Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо".

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Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері понеділка. "Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти - щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин", - сказав Зеленський і додав, що було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. "Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути", - сказав український президент.

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Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.

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