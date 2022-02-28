МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Карім Ахмад Хан починає розслідувати воєнні злочини РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого. Про це йдеться у повідомленні МКС від понеділка, 28 лютого.

"Я ознайомився з висновками управління, що випливають з попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив наявність справедливих причин для початку розслідування", - заявив прокурор МКС. Карім Ахмад Хан зауважив, що останніми днями територія конфлікту збільшується, тож розслідування охоплюватиме також нові ймовірні злочини, які вчиняє будь-яка сторона конфлікту у будь-якій частині України.

Прокурор Карім Ахмад Хан (архівне фото)

Карім Ахмад Хан закликав уважно стежити за розвитком подій, до стриманості та неухильного виконання норм міжнародного гуманітарного права.

Прокурор МКС пояснював раніше, що МКС з часу подання заявки українським урядому 2015 році офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України, включно з тимчасово окупованими територіями. "Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та воєнних злочинів, вчинених в Україні", - заявляв прокурор кілька днів тому.

Міжнародний кримінальний суд, більш відомий під назвою Гаазький трибунал, розслідує і притягає до відповідальності осіб, що вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності. З квітня 2014 року МКС розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі. Після визнання юрисдикції МКС Україна у 2015 році подала до суду ще одну заяву, за якою розслідування було ініційоване у 2021 році.

У листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.