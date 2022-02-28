МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

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Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі ініціював розслідування воєнних злочинів РФ під час вторгнення до України.
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Карім Ахмад Хан починає розслідувати воєнні злочини РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого. Про це йдеться у повідомленні МКС від понеділка, 28 лютого.
"Я ознайомився з висновками управління, що випливають з попереднього вивчення ситуації в Україні, та підтвердив наявність справедливих причин для початку розслідування", - заявив прокурор МКС. Карім Ахмад Хан зауважив, що останніми днями територія конфлікту збільшується, тож розслідування охоплюватиме також нові ймовірні злочини, які вчиняє будь-яка сторона конфлікту у будь-якій частині України.
Карім Ахмад Хан закликав уважно стежити за розвитком подій, до стриманості та неухильного виконання норм міжнародного гуманітарного права.
Прокурор МКС пояснював раніше, що МКС з часу подання заявки українським урядому 2015 році офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України, включно з тимчасово окупованими територіями. "Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та воєнних злочинів, вчинених в Україні", - заявляв прокурор кілька днів тому.
Міжнародний кримінальний суд, більш відомий під назвою Гаазький трибунал, розслідує і притягає до відповідальності осіб, що вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності. З квітня 2014 року МКС розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі. Після визнання юрисдикції МКС Україна у 2015 році подала до суду ще одну заяву, за якою розслідування було ініційоване у 2021 році.
У листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.