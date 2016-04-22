 МКС вирішив розслідувати воєнні злочини на Донбасі й в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

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Новини

МКС вирішив розслідувати воєнні злочини на Донбасі й в Криму

Гаазький трибунал, який з 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", вирішив розпочати розслідування.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України і в анексованому Криму. Про це ввечері у п'ятницю, 11 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування", - написав Кулеба в Twitter.

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Міністр наголосив, що міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотнє. "Настане день, коли російські злочинці обов'язково постануть перед судом", - додав він.

МКС: достатньо підстав вважати, що в Україні вчинялися воєнні злочини

У заяві прокурорки суду Фату Бенсуди, оприлюдненій на офіційному сайті МКС 11 грудня, наголошується, що за підсумками попереднього вивчення було встановлено, що "статутні критерії для відкриття розслідування ситуації в Україні були виконані". У МКС наголосили, що існує "достатньо підстав на даний момент вважати, що великий спектр дій, які містять воєнні злочини та злочини проти людяності, юрисдикцію над якими має суд, були вчинені у контексті ситуації в Україні". Фату Бенсуда розділила ці злочини на три групи: злочини, вчинені під час ведення бойових дій, злочини, вчинені під час утримання полонених, а також злочини, скоєні у Криму.

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"Крім того, мій офіс встановив, що ці злочини, які були вчинені різними сторонами конфлікту, були достатньо серйозними для того, щоб мій офіс розпочав розслідування (…)", - наголосила прокурорка МКС.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), більш відомий під назвою Гаазький трибунал, що опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності, з квітня 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі. У листопаді 2016 року президент РФ Володимир Путін видав розпорядження про вихід РФ з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

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