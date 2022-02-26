Міноборони РФ заявило про масштабний наступ в Україні

Москва у суботу, 26 лютого, наказала розширити військовий наступ в Україні. Збройні сили Росії отримали наказ "розвивати наступ у всіх напрямках", заявили в міністерстві оборони РФ. Офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков обґрунтував це тим, що Україна нібито відмовилася від переговорів із Росією.

Україна спростовує затвердження Москви про скасування Києвом переговорів

Тим часом українське керівництво спростувало твердження Москви про те, що воно відмовилося від мирних переговорів з Росією. Радник президента України Михайло Подоляк звинуватив російський уряд у брехні. "Їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від переговорів, - це просто частина їхньої тактики", - заявив Подоляк у суботу. За його словами, Москва має намір завести переговори в безвихідь ще до їхнього початку. Подоляк закликав до того, щоб переговори ґрунтувалися на "здоровому глузді" та проходили так, "щоб можна було напрацювати чесне рішення" на користь українців та державності України.

Подоляк також розкритикував заяву Кремля про те, що Росія призупинила наступ у п'ятницю ввечері у зв'язку з очікуваними переговорами. Як він заявив, реальність показала, що це брехня. "Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності. Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори", - наголосив радник президента України Михайло Подоляк.

Росія розпочала вторгнення в Україну в ніч на четвер, 24 лютого. Упродовж кількох годин російські сухопутні війська просунулися до ділянки Києва. Нині в українській столиці тривають бої.

Мер міста Віталій Кличко запровадив у місті комендантську годину з 17.00 суботи за місцевим часом (18.00 за київським часом) до 08.00 понеділка. "Всі цивільні особи, які перебувають на вулицях у період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - написав Кличко у соцмережах.