Київ виступає за повноцінні переговори з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський прагне повноцінних переговорів з керівництвом Росії. Про це у суботу, 26 лютого, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. "Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори", - сказав Подоляк агенції "Інтерфакс-Україна".

Раніше у Кремлі заявили, що Київ начебто відмовився від переговорів із Кремлем, після чого Росія буцімто продовжила наступ на Україну. Натомість Подоляк каже, що жодної зупинки в просуванні росіян в Україні не було. "Брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності", - сказав радник голови Офісу президента України.

Нагадаємо, у відеозверненні проти ночі 25 лютого Зеленський не виключив прямих переговорів з Путіним про нейтральний статус України, якого домагається РФ. Протягом 25 лютого з боку України інформували, що пропонують РФ прямі переговори. Кремль заявляв, що припиняє "операцію" в Україні через ймовірні переговори. Згодом там повідомили, що умови Києва неприйнятні. Наступ на Україну триває.