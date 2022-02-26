Київ виступає за повноцінні переговори з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський прагне повноцінних переговорів з керівництвом Росії. Про це у суботу, 26 лютого, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. "Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори", - сказав Подоляк агенції "Інтерфакс-Україна".
Раніше у Кремлі заявили, що Київ начебто відмовився від переговорів із Кремлем, після чого Росія буцімто продовжила наступ на Україну. Натомість Подоляк каже, що жодної зупинки в просуванні росіян в Україні не було. "Брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності", - сказав радник голови Офісу президента України.
Нагадаємо, у відеозверненні проти ночі 25 лютого Зеленський не виключив прямих переговорів з Путіним про нейтральний статус України, якого домагається РФ. Протягом 25 лютого з боку України інформували, що пропонують РФ прямі переговори. Кремль заявляв, що припиняє "операцію" в Україні через ймовірні переговори. Згодом там повідомили, що умови Києва неприйнятні. Наступ на Україну триває.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ пережив ще одну ніч війни
Упродовж ночі на суботу, 26 лютого, в українській столиці лунали вибухи та стрілянина. Міська влада ще ввечері у п'ятницю попередила про авіаудар російських військ і закликала жителів міста терміново піти до бомбосховищ.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Ракета влучила у житловий будинок
У ніч на суботу, 26 лютого, під час обстрілів ракета влучила у 24-поверховий житловий будинок неподалік аеропорту "Київ". Кількість постраждалих уточнюється. Рятувальники зранку проводять евакуацію жителів.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Світанок у Києві після обстрілів
Над житловими будинками у Києві вранці здіймається дим після обстрілів російської армії. Багато жителів Києва провели цю ніч в укриттях.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ, ранок після нічних боїв
Українські військові вранці в суботу на вулицях Києва після нічних боїв. За даними влади, у столиці працюють російські диверсанти, але ситуація контрольована.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Люди ночують у метро
У Києві метро перейшло в режим укриття. "Транспортних перевезень здійснюватись не буде", - написав у Facebook мер столиці України Віталій Кличко.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Знищена військова вантажівка
Колона російських військових і бойова техніка в ніч на суботу була знищена українськими військовослужбовцями 101-ї бригади в районі станції метро "Берестейська" в Києві. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ у соцмережі Facebook. Йдеться про 2 легковики, 2 вантажівки і танк. "Все спокійно, всіх поклали", - йдеться у дописі.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Повітряна тривога
Українські військові у Києві лягли на землі після того, як пролунала сирена, що попереджає про загрозу удару з повітря.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ перетворився на поле бою
Упродовж ночі у Києві точилися запеклі бої та тривали ракетні обстріли. Вранці на місці боїв подекуди залишилися згарища.
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Третій день війни - Київ під обстрілами тримає оборону (26.02.2022)
Київ тримає оборону
Патрулі і блок-пости на порожній дорозі, що веде до української столиці, вранці 26 лютого тримають оборону.