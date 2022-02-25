 Росія готова до переговорів з Україною у Мінську - Пєсков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

Росія готова до переговорів з Україною у Мінську - Пєсков

Як повідомив речник Кремля, у Москві готові відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Росія готова відправити делегацію для переговорів з Україною. Про це у п'ятницю, 25 лютого, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"У відповідь на пропозицію (президента України. - Ред.) Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією", - повідомив речник Кремля.

Раніше  Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії. У своєму відеозверненні український лідер російською мовою сказав, що це необхідно задля зупинення загибелі людей. Згодом вже українською Зеленський звернувся до Збройних сил України: "Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!".

Цьому передувала заява Пєскова про готовність РФ вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус та відмову від розміщення на її території озброєнь.

Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

За даними генштабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.

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