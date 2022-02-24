 Перший день вторгнення Росії - репортаж з Києва | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.02.2022

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Україна

Перший день вторгнення Росії - репортаж з Києва

Переживши шок вранці 24 лютого від ракетних обстрілів околиць міста, столиця України адаптується до життя в умовах війни. Яким був перший день російського воєнного вторгнення для мешканців Києва - репортаж DW.

Чимало киян почали виїжджати з міста з самого ранку

Чимало киян почали виїжджати з міста з самого ранку

Розбуджені вранці звуками сильних вибухів кияни подолали перший шок і заходилися готуватися до життя в умовах воєнних дій. Чимало городян виїхали з міста. Ті, хто залишився, не впадають в паніку, але запасаються готівкою, харчами та ліками. Люди вчаться розрізняти звуки прильоту ракет від ударів українського війська у відповідь.

Шок вранці 

Вже після перших вибухів, які кияни почули близько 5-ї години ранку 24 лютого і пережили перший страх під дзеленчання шибок у вікнах та спрацювання сигналізації автівок у київських дворах, частина мешканців столиці стала поспіхом вантажити найнеобхідніше у авта і вивозити свої родини. Ще до 6 години ранку в південній та західній частині Києва утворилися затори на автошляхах. Поліція закликала тих, хто потрапив в аварії чи зазнав зупинки двигунів, оперативно відтягати пошкоджені авта на узбіччя, щоби звільнити шлях для евакуації. Критичні затори тривали на виїздах із Києва, а також на Одеській та Житомирській трасах аж до півдня, коли бажаючих виїхати стало дещо менше.

Черга машин біля автозапраки в Києві

Черга машин біля автозапраки в Києві

Решта киян уважно прислухалися до офіційних повідомлень і звернень президента Зеленського та київського міського голови Віталія Кличка. Столичний мер застеріг, що життя в столиці не завмирає, міський транспорт працює безкоштовно для всіх пасажирів, закриті будуть тільки школи та дитсадки. Кличко порадив людям, які не зайняті на об'єктах критичної інфраструктури, залишатися вдома, дізнаватися адреси найближчих бомбосховищ, покладатися на силу українського війська і зберігати спокій. З аналогічними закликами зверталися і президент Зеленський та депутати Верховної Ради, які запевняли у своїй присутності в Києві та готовності проводити засідання нон-стоп.

Всі політики, які регулярно виходили до преси, запевняли у своїй беззастережній підтримці верховного головнокомандувача та керманичів Збройних сил України. В офісі президента тривали ледь не безперевні брифінги для преси, але після півдня журналістів запросили працювати в редакціях. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк аргументував це міркуваннями безпеки і повідомив, що не виключає сценарію висадки російського десанту в урядовому кварталі, з метою повалення української влади.

Київ, урядовий квартал, 24 лютого

Київ, урядовий квартал, 24 лютого

Тривога, але не паніка

В метро, тролейбусах і автобусах до 12 години дня людей було не більше і не менше, ніж звичайного робочого дня в Києві. Тривожність ситуації була помітна тільки через великі черги людей до банкоматів, аптек і більші, ніж зазвичай, черги до кас супермаркетів. Проте дефіциту харчів не відчувалося. Атмосфера в чергах була досить спокійною і доброзичливою, попри те, що і похмурих та стривожених облич також не бракувало. Люди були чемні одне з одним, легко погоджувалися на інтерв'ю, але просили не називати їхніх імен і не розміщувати фото.

Жінка середнього віку, що вистояла більше двох годин в черзі до банкомату, сказала, що вірить запевненням Нацбанку в задоволенні потреб населення готівкою, але хоче зняти більше грошей, щоби передати їх знайомим воякам територіальної оборони. Вона запевнила, що не мала і не має жодного страху і впевнена у перемозі України. "Це наша земля і ми нікому її не віддамо! Війна триває вже вісім років і це буде її фінальний етап. Я маю відмінні показники стрільби в тирі й в разі потреби готова взяти бойову зброю і захищати своє місто і своїх рідних разом із чоловіками", - сказала жінка.

Кияни стоять у чергах до банкоматів, щоб зняти готівку, 24 лютого

Кияни стоять у чергах до банкоматів, щоб зняти готівку, 24 лютого

Інша жінка похилого віку, що стояла в черзі до аптеки, сказала, що вже вистояла чергу до банкомату, зняла свою пенсію готівкою і тепер хоче запастися ліками і харчами. "Про всяк випадок, раптом все це вже не буде завтра працювати", - додала вона. Жінка сказала, що не має цензурних слів, щоби висловити своє ставлення до президента Росії Путіна і назвала його "божевільним", Вона дуже засмучена тим, що він розбив дружні стосунки з "трьома братніми народами": українцями, росіянами і білорусами, серед яких вона має родичів.

Загострення ситуації

Пауза в бойових діях навколо Києва минула одразу після 12 години дня. Якщо раніше кияни лише обговорювали повідомлення з інших областей та міст держави, то тепер вони почули вибухи із західних околиць столиці. Пізніше в соцмережах та в пресі з'явилися відео задимлення із Гостомеля. Близько 15 години почали закриватися маленькі крамниці, кафе та пункти обміну валют. Вже за годину Нацгвардія почала перекривати мости через Дніпро. Дістатися на протилежний берег можна було тільки на метро.

Столичне метро може використовуватися як бомбосховище

Столичне метро може використовуватися як бомбосховище

Транспорту на вулицях стало значно менше. Людей на вулицях теж. Із настанням сутінок стало помітно, що в житлових будинках світиться значно менше вікон. У дворах в центрі міста були помітні невеличкі гурти чоловіків, які обговорювали останні новини. Вони неохоче ставилися до прохання дати інтерв'ю. "Мені треба думати, як захистити свою родину, а не інтерв'ю давати. Ви і так бачите, що діється", - сказав один з них.

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З настанням вечора стали нуртувати чутки про можливість нічного штурму Києва російським військом. Офіційні особи і далі запевняють, що столиця захищена і жодних масштабних інцидентів не очікується. Але повторюють, що люди мають знати адреси бомбосховищ і негайно прибути до них і разі оголошення повітряної тривоги.

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    Автор: Олена Перепадя


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