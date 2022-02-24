Путін оголосив проведення воєнної операції в Україні

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Президент РФ записав звернення, в якому оголосив про проведення спеціальної операції проти України. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.
Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.
Про це глава РФ заявив у зверненні до росіян 24 лютого.
"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета "не окупація України". За його словами, "Росія не допустить появи України ядерної зброї" і РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України".
Президент додав, що розраховує на консолідовану позицію парламенту РФ щодо початку військової операції на Донбасі.
"Її (військової операції - ред.) мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму, і для цього ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України, а також передання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі і громадян РФ", - цитує Путіна російська агенція ТАСС.
++05.35++
Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш закликав президента РФ Володимира Путіна не нападати в Україну.
"День був сповнений чуток і ознак того, що наступ проти України було неминуче", - сказав Гутерріш екстреному на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку 24 лютого. "Отже, якщо дійсно готується операція, то маю тільки одне
сказати від щирого серця. Президенте Путін, зупиніть свої війська від нападу на Україну, дайте шанс миру".
++05.30++
Вночі 24 лютого повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною. Про це повідомляє AP з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США. Українські ЗМІ повідомили про закриття аеропортів у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
++05.25++
Жителі із різних регіонів України, включаючи Київ, почали повідомляти про гучні звуки вибухів.