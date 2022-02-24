ЗСУ повідомили про збиття п'яти літаків та двох вертольотів РФ на Донбасі

Українські військові повідомили про збиття в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі п'яти літаків та двох вертольотів повітряно-космічних сил РФ, підбиття двох танків та знищення кількох вантажівок ЗС РФ.

Про це йдеться в повідомленні генерального штабу Збройних сил України у четвер, 24 лютого.

Зазначається, що сили оборони України, користуючись правом на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, надають відсіч спробам РФ прорвати кордон.

"Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збиті 5 літаків ПКС (повітряно-космічних сил) РФ та 2 вертольоти, підбиті 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ", - йдеться в повідомленні. Вказується, що Верховний головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ "наносити максимальних втрат загарбникам".

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Під Борисполем знищили дрони РФ

Водночас кореспондент DW у Києві з посиланням на свої джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Однак, "судячи з гуркоту, було завдано й російських ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули у всьому Києві".

За даними жителів, на лівому березі Дніпра "сильно тремтіла земля". У північних районах міста кияни бачили у повітрі безліч літаків, ймовірно, української армії. Дороги на виїзді з Києва заповнені великою кількістю автомобілів, що залишають столицю.

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Війна Росії проти України

О 5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ здійснює інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. В Україні запровадили воєнний стан. Київ закликає міжнародних партнерів негайно активувати пакет нових санкцій через напад Росії на Україну.

Своєю чергою міжнародна спільнота засудила війну Росії проти України. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за неспровокований та невиправданий напад на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив російську "військову акцію" та назвав її "явним порушення міжнародного права". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.