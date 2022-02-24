Байден про напад на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за неспровокований та невиправданий напад на Україну, йдеться на сайті Білого дому у середу, 23 лютого.

"Молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив він. За словами Байдена, Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до "катастрофічних втрат" і "людських страждань".

"Тільки Росія несе відповідальність за жертви і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - підкреслив він.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7 та звернення до американського народу, щоб оголосити про подальші кроки, які США та союзники здійснять щодо РФ за цей "непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки".

"Ми також координуватимемо дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити сильну, об’єднану відповідь, яка стримує будь-яку агресію проти Альянсу", - резюмував він.

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