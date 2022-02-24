Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 лютого.

Джонсон заявив, що він приголомшений жахливими подіями в Україні. Голова уряду Великобританії повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "обговорити подальші кроки".

"Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - наголосив британський прем'єр.

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.В Україні вводять воєнний стан.