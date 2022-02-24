 Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну

Британський прем'єр заявив, що президент РФ Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну.

MSC Münchener Sicherheitskonferenz 2022 Boris Johnson

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 лютого.

Джонсон заявив, що він приголомшений жахливими подіями в Україні. Голова уряду Великобританії повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "обговорити подальші кроки".

"Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - наголосив британський прем'єр.

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.В Україні вводять воєнний стан.

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