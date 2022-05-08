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Борис Джонсон

Борис Джонсон - британський консервативний політик та публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Джонсон".

Борис Джонсон є прем'єр-міністром Великобританії з липня 2019 року. З липня 2016 до липня 2018 Борис Джонсон обіймав посаду міністра закордонних справ Великобританії. Він є одним з найбільших прихильників виходу Великобританії з ЄС - так званого Brexit. Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон очолив кампанію за вихід з ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів

Великобританія надасть Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів 08.05.2022

Лондон подвоїть витрати на оборонну допомогу Україні, зробивши їх максимальними з часів воєн в Іраку та Афганістані.
Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 3 травня.

Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні 03.05.2022

Київ отримає від Лондона протикорабельні ракетні системи, броньовані машини для евакуації людей, а також новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів фунтів стерлінгів.
Вітання Макрону: на виборах у Франції перемогла Європа

Вітання Макрону: на виборах у Франції "перемогла Європа" 24.04.2022

Європейські політики з полегшенням відреагували на перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції. За попередніми результатами, чинний глава французької держави набрав 58,54 відсотка голосів виборців.
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії

США, Канада та Великобританія обіцяють Україні більше артилерії 19.04.2022

Також, за даними ЗМІ, Вашингтон планує найближчим часом оголосити про ще 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва

Джонсон у Києві: більше зброї, гроші і відбудова Києва 09.04.2022

45-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають удари по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 9 квітня.

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів

Лондон передасть Україні військову техніку на 100 мільйонів фунтів 08.04.2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував надання Україні додаткової зброї після атаки РФ на Краматорськ.

США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова

США і Великобританія про переговори РФ і України: Дивитимемось на дії, а не слова 29.03.2022

Західні союзники України зайняли вичікувальну позицію через відведення Росією частини військ з півночі України та радять дивитися на дії РФ, а не на її слова.
Великобританія передасть Україні 6 тисяч ракет

Великобританія передасть Україні 6 тисяч ракет 24.03.2022

Лондон виділить Києву 25 млн фунтів на військові потреби та поставить додаткові партії зброї.
Лондон запровадив санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти підприємців

Лондон запровадив санкції проти Абрамовича, Дерипаски та ще п'яти підприємців 10.03.2022

Влада Великобританії впроваджує санкції щодо російських підприємців Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Ігоря Сєчіна, Андрія Костіна, Олексія Міллера, Миколи Токарєва та Дмитра Лебедєва.

Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу

Кулеба й Лавров зустрілися в Туреччині за посередництва Чавушоглу 10.03.2022

15-й день війни Росії проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 10 березня.
Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну

Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну 24.02.2022

Британський прем'єр заявив, що президент РФ Володимир Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши неспровокований напад на Україну.
Bloomberg повідомив про мільярдні втрати російських олігархів

Bloomberg повідомив про мільярдні втрати російських олігархів 23.02.2022

Статки друга Путіна Геннадія Тимченка скоротились майже на третину з початку року, пише Bloomberg. Загалом 23 найбагатших росіян за цей час втратили 32 мільярди доларів.
За визнання ЛДНР: Лондон наклав санкції на низку олігархів і банків РФ

За визнання "ЛДНР": Лондон наклав санкції на низку олігархів і банків РФ 22.02.2022

Про запровадження обмежень оголосив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час виступу в парламенті щодо ситуації в Україні. Під санкціями опинилися п'ять російських банків та троє російських бізнесменів.
Джонсон пригрозив РФ більш жорсткими санкціями в разі нападу на Україну

Джонсон пригрозив РФ більш жорсткими санкціями в разі нападу на Україну 20.02.2022

За словами британського прем'єра Бориса Джонсона, Росія має плани, що можуть стати "найбільшою війною в Європі з 1945 року". Санкції щодо РФ у разі нападу матимуть серйозніші наслідки, ніж ті, про які йшлося раніше.
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