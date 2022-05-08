Борис Джонсон - британський консервативний політик та публіцист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Борис Джонсон".

Борис Джонсон є прем'єр-міністром Великобританії з липня 2019 року. З липня 2016 до липня 2018 Борис Джонсон обіймав посаду міністра закордонних справ Великобританії. Він є одним з найбільших прихильників виходу Великобританії з ЄС - так званого Brexit. Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон очолив кампанію за вихід з ЄС. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.