Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід?

Україна досі чекає на дозвіл від Заходу бити вглиб Росії далекобійними ракетами. Чому західні партнери зволікають? Які червоні лінії ще залишилися? І як це впливає на ситуацію на полі бою?

Україна досі очікує дозволу від Заходу бити вглиб Росії далекобійними ракетами. Це рішення залежить зокрема від Сполучених Штатів, на які орієнтуються інші країни Заходу. Наприклад, Великобританія не може самостійно дозволити Україні завдавати ударів ракетами Storm Shadow, оскільки вони мають американські системи наведення. А Німеччина досі не передає Україні крилаті ракети TAURUS. Тож поки вражати військові цілі вглиб РФ західною зброєю - зась. Хоча більшість західних експертів, з якими поспілкувалася DW, одностайні: на часі зняти обмеження і надати ще більше далекобійних ракет.