Глава МЗС Британії: Захід не реагуватиме на булінг Путіна

Глава МЗС Британії: Захід не реагуватиме на булінг Путіна15 вересня 2024 р.
Захід не залякають погрози президента Росії Володимира Путіна про тотальну війну з НАТО у разі дозволу Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб території РФ, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі в неділю, 15 вересня, в ефірі британського телеканалу Sky News.
"Путін сказав: "Не посилайте танки". Ми їх відправили. Путін сказав: "Не надсилайте ракет". Ми їх відправили", - зауважив Ламмі.
За його словами, з боку Путіна було "багато галасу", але "ми не можемо бути збиті з курсу імперіалістичним фашистом", який "хоче вторгатися в країни волею-неволею".
"Путін погрожує кожні кілька місяців застосувати ядерну зброю. Зараз він повинен припинити свою агресію і піти з України", - цитує Ламмі агенція dpa.
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Британські ексміністри закликали Стармера надати ЗСУ дозвіл бити по РФ
Тим часом колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та п'ятеро ексміністрів оборони країни від Консервативної партії - Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт і Ліама Фокс - закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності на території Росії навіть без підтримки США.
За даними Sunday Times, вони попередили Стармера, що "будь-яке подальше зволікання підбадьорить Путіна".
США і Британія відклали рішення щодо ударів ЗСУ по РФ
Стармер і президент США Джо Байден після зустрічі у Вашингтоні 13 вересня не стали публічно дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по території вглибині Росії.
Після зустрічі Стармер зазначив, що він і Байден обговорять це питання з ширшою групою посадовців на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.
Тим часом Путін заявив, що застосування західної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. Він пригрозив, що у цьому випадку зміниться "сама суть конфлікту", і Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з загроз, що створюються".
Україна вже давно просить США дозволити застосовувати далекобійну зброю на території РФ. Скасувати такі обмеження закликав
і генсек НАТО Єнс Столтенберг, і головний європейський дипломат Жозеп Боррель.