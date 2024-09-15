Глава МЗС Британії: Захід не реагуватиме на булінг Путіна

Кремлівські погрози через потенційний дозвіл Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб території Росії не залякають Захід, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі.

Захід не залякають погрози президента Росії Володимира Путіна про тотальну війну з НАТО у разі дозволу Україні бити західною далекобійною зброєю вглиб території РФ, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі в неділю, 15 вересня, в ефірі британського телеканалу Sky News.

"Путін сказав: "Не посилайте танки". Ми їх відправили. Путін сказав: "Не надсилайте ракет". Ми їх відправили", - зауважив Ламмі.

За його словами, з боку Путіна було "багато галасу", але "ми не можемо бути збиті з курсу імперіалістичним фашистом", який "хоче вторгатися в країни волею-неволею".

"Путін погрожує кожні кілька місяців застосувати ядерну зброю. Зараз він повинен припинити свою агресію і піти з України", - цитує Ламмі агенція dpa.

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Британські ексміністри закликали Стармера надати ЗСУ дозвіл бити по РФ

Тим часом колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та п'ятеро ексміністрів оборони країни від Консервативної партії - Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт і Ліама Фокс - закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності на території Росії навіть без підтримки США.

За даними Sunday Times, вони попередили Стармера, що "будь-яке подальше зволікання підбадьорить Путіна".

США і Британія відклали рішення щодо ударів ЗСУ по РФ

Стармер і президент США Джо Байден після зустрічі у Вашингтоні 13 вересня не стали публічно дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по території вглибині Росії.

Після зустрічі Стармер зазначив, що він і Байден обговорять це питання з ширшою групою посадовців на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.

Тим часом Путін заявив, що застосування західної зброї великої дальності для ударів України по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. Він пригрозив, що у цьому випадку зміниться "сама суть конфлікту", і Росія "ухвалюватиме відповідні рішення, виходячи з загроз, що створюються".

Україна вже давно просить США дозволити застосовувати далекобійну зброю на території РФ. Скасувати такі обмеження закликав

і генсек НАТО Єнс Столтенберг, і головний європейський дипломат Жозеп Боррель.