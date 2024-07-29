  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Німеччину не лякають ядерні погрози Путіна - МЗС

Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

МЗС Німеччини прокоментувало погрози президента РФ відновити виробництво ракет середньої дальності у відповідь на розгортання у Європі американських ракет, яке заплановано на 2026 рік.

https://p.dw.com/p/4irgp
Речник міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер
Речник МЗС ФРН Себастьян Фішер відповів на погрози з боку МосквиФото: Juliane Sonntag/photothek/picture alliance

Німеччину не стримують погрози президента Росії Володимира Путіна відновити виробництво ракет середньої дальності, якщо США підтвердять свій намір розмістити ракети в Європі. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 29 липня, на урядовій пресконференції заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Себастіан Фішер (Sebastian Fischer)

"Нас не залякати такими заявами", - заявив Фішер. За його словами, ракети середньої і малої дальності "вже давно були розроблені та розгорнуті" Росією. "Те, що ми зараз плануємо, - це відповідь, щоб утримати цю зброю від використання проти Німеччини або інших цілей", - додав Фішер.

Читайте також: Берлін: Розгортання ракет США - відповідь на вихід РФ із ДРСМД

"Ракетні" погрози Путіна

Під час саміту липневого НАТО у Вашингтоні було оголошено, що США для стримування Росії посилять захист своїх європейських партнерів по Альянсу. Задля цього в ФРН з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

Своєю чергою, Путін під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі 28 липня пригрозив відновити виробництво ракет середньої дальності, якщо ці плани будуть реалізовані. Також президент РФ додав, що зараз в Росії "розробка низки таких систем перебуває на завершальній стадії".

"Ми будемо вживати дзеркальних заходів при їх розгортанні з урахуванням дій США, їх сателітів в Європі і в інших регіонах світу", - попередив Путін.

Перший посол України в РФ про ядерну зброю і Путіна

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Німецькі танки Leopard 2

ФРН готує план перекидання військ у разі нападу Росії

ФРН готує план перекидання військ у разі нападу Росії

У разі атаки Росії на НАТО через Німеччину на схід необхідно буде перекинути до 800 тисяч військових з технікою.
Конфлікти13 липня 2024 р.
Ракетний комплекс "Іскандер" російської армії

У Кремлі погрожують європейським столицям через американські ракети у ФРН

У Кремлі погрожують європейським столицям через американські ракети у ФРН

У Москві пригрозили, що російські ракети цілитимуть по Європі у відповідь на розміщення далекобійної зброї США.
Конфлікти13 липня 2024 р.
1988 рік: після підписання договору про роззброєння із бази у Вальдгайде вивозять ракети Pershing

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

30 років тому з Німеччини вивезли всі ядерні ракети. Зараз же зростають побоювання, що в разі виходу США з договору про роззброєння з Росією знову почнеться "холодна війна".
Суспільство2 лютого 2019 р.