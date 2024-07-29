Німеччину не лякають ядерні погрози Путіна - МЗС

МЗС Німеччини прокоментувало погрози президента РФ відновити виробництво ракет середньої дальності у відповідь на розгортання у Європі американських ракет, яке заплановано на 2026 рік.

Німеччину не стримують погрози президента Росії Володимира Путіна відновити виробництво ракет середньої дальності, якщо США підтвердять свій намір розмістити ракети в Європі. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 29 липня, на урядовій пресконференції заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Себастіан Фішер (Sebastian Fischer)

"Нас не залякати такими заявами", - заявив Фішер. За його словами, ракети середньої і малої дальності "вже давно були розроблені та розгорнуті" Росією. "Те, що ми зараз плануємо, - це відповідь, щоб утримати цю зброю від використання проти Німеччини або інших цілей", - додав Фішер.

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"Ракетні" погрози Путіна

Під час саміту липневого НАТО у Вашингтоні було оголошено, що США для стримування Росії посилять захист своїх європейських партнерів по Альянсу. Задля цього в ФРН з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

Своєю чергою, Путін під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі 28 липня пригрозив відновити виробництво ракет середньої дальності, якщо ці плани будуть реалізовані. Також президент РФ додав, що зараз в Росії "розробка низки таких систем перебуває на завершальній стадії".

"Ми будемо вживати дзеркальних заходів при їх розгортанні з урахуванням дій США, їх сателітів в Європі і в інших регіонах світу", - попередив Путін.