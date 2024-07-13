ФРН готує план перекидання військ у разі нападу Росії

У разі атаки Росії на НАТО через Німеччину на схід необхідно буде перекинути до 800 тисяч військових з технікою.

Бундесвер разом із союзниками по НАТО в рамках "Оперативного плану Німеччина" (OPLAN DEU) розробляє схему перекидання військових на схід Європи у разі можливого військового конфлікту Альянсу з Росією, пише видання Der Spiegel у п'ятницю, 12 липня.

При нападі Росії на східному фланзі НАТО через Німеччину протягом трьох-шести місяців буде необхідно перекинути до 800 тисяч військових Альянсу, а також понад 200 тисяч одиниць різної техніки. Ключовою дорогою для військової колони із заходу на схід стане автомагістраль А2, що йде від міста Обергаузен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія до кільцевого автошляху Берліна.

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Бундесвер, влада земель та федеральний уряд продовжують роботу над цим секретним планом, пише Der Spiegel. Зокрема, опрацьовується питання безпеки маршруту, його завузькі місця та альтернативи, можливості цивільної інфраструктури для прийняття та обслуговування такої кількості техніки та людей. Як "вузьке місце" Der Spiegel називає міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга довжиною майже 1200 метрів. У разі диверсії або ракетної атаки на нього A2 виявиться повністю паралізованою.

"За цих сценаріїв, про військових потрібно буде дбати і розміщувати під час їхнього транспортування, а для їхньої техніки знадобиться енергія та інфраструктура", - пояснив виданню президент Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах (BBK) Ральф Тізлер (Ralph Tiesler).

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісториус (Boris Pistorius) під час виступу у Бундестазі попередив, що ФРН має бути готова до оборони у разі нападу Росії до 2029 року.