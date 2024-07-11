  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

США розмістять у ФРН далекобійну зброю. РФ обіцяє відповідь

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
11 липня 2024 р.

У Німеччині розмістять американські ракети Tomahawk, SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї. У Росії нарікають на "залякування" та обіцяють "військову відповідь".

https://p.dw.com/p/4iAVt
Запуск американської крилатої ракети Tomahawk
Ракета TomahawkФото: U.S. Navy/abaca/picture alliance

Після того, як Вашингтон і Берлін домовились про розміщеня в Німеччині крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних американських озброєнь, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив у четвер, 11 липня, про намір його країни збільшувати кількість власної далекобійної зброї.

Він зазначив, що оскільки зброя великої дальності "постачається до Німеччини лише на ротаційній основі", це "явно пов'язане з очікуванням США, що ми самі інвестуватимемо в розробку та закупівлю подібної зброї". "Таке зобов'язання випливає з цього для нас, і тимчасове розгортання з наступного року дасть нам необхідний час для його виконання", - наголосив міністр.

Які озброєння США розмістять в Німеччині

Згідно з оприлюдненими в середу, 10 липня, домовленостями, США для стримування Росії посилять заходи захисту своїх європейських партнерів по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

Задля цього в Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких  також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

Як зауважує німецька агенція dpa, у ФРН вперше з часів "холодної війни" будуть знову розміщені системи озброєнь, здатні досягати території Росії.

Читайте також: Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

Росія обіцяє "військову відповідь"

Після оприлюднення цих домовленостей у міністерстві закордонних справ РФ назвали розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині "ланкою в ескалаційному курсі" та "елементом залякування".

"Характер нашої реакції визначатиметься в спокійному ключі, професійно. Військові, поза сумнівом, вже взяли у роботу це повідомлення", - заявив заступник міністра Сергій Рябков.

За його словами, Росія "вироблятиме насамперед військову відповідь на цю нову гру".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Німецькі системи MARS II (архівне фото)

Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по РФ

Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по РФ

Після того, як війська РФ активізували атаки на Харківському напрямку, Німеччина ухвалила рішення дозволити Україні бити наданою нею зброєю по військових цілях в Росії. Інформацію підтвердили на урядову рівні в Берліні.
Конфлікти31 травня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц: Застосування зброї ФРН проти РФ не загрожує ескалацією

Шольц: Застосування зброї ФРН проти РФ не загрожує ескалацією

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, право України бити західною зброєю по цілях у Росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.
Конфлікти4 червня 2024 р.
external

Що німці кажуть про удари німецькою зброєю по території РФ (06.06.2024)

Що німці кажуть про удари німецькою зброєю по території РФ (06.06.2024)

DW запитала жителів Берліна про те, як вони відреагували на рішення уряду ФРН дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових об'єктах на території РФ. І ось що кажуть берлінці.
Політика6 червня 2024 р.02:42 хв.