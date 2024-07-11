США розмістять у ФРН далекобійну зброю. РФ обіцяє відповідь

У Німеччині розмістять американські ракети Tomahawk, SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї. У Росії нарікають на "залякування" та обіцяють "військову відповідь".

Після того, як Вашингтон і Берлін домовились про розміщеня в Німеччині крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних американських озброєнь, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) повідомив у четвер, 11 липня, про намір його країни збільшувати кількість власної далекобійної зброї.

Він зазначив, що оскільки зброя великої дальності "постачається до Німеччини лише на ротаційній основі", це "явно пов'язане з очікуванням США, що ми самі інвестуватимемо в розробку та закупівлю подібної зброї". "Таке зобов'язання випливає з цього для нас, і тимчасове розгортання з наступного року дасть нам необхідний час для його виконання", - наголосив міністр.

Які озброєння США розмістять в Німеччині

Згідно з оприлюдненими в середу, 10 липня, домовленостями, США для стримування Росії посилять заходи захисту своїх європейських партнерів по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

Задля цього в Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

Як зауважує німецька агенція dpa, у ФРН вперше з часів "холодної війни" будуть знову розміщені системи озброєнь, здатні досягати території Росії.

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Росія обіцяє "військову відповідь"

Після оприлюднення цих домовленостей у міністерстві закордонних справ РФ назвали розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині "ланкою в ескалаційному курсі" та "елементом залякування".

"Характер нашої реакції визначатиметься в спокійному ключі, професійно. Військові, поза сумнівом, вже взяли у роботу це повідомлення", - заявив заступник міністра Сергій Рябков.

За його словами, Росія "вироблятиме насамперед військову відповідь на цю нову гру".