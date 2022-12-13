США провели успішний тест прототипу гіперзвукової ракети

Американські ВПС провели перший запуск повноцінного прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A. Раніше тестувалася робота її прискорювача. Зброя призначена для ураження добре захищених наземних цілей.

Військово-повітряні сили США в понеділок, 12 грудня, повідомили про перші випробування повноцінного прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress випустив снаряд біля південного узбережжя штату Каліфорнія. Ракета досягла швидкості уп'ятеро більшої за швидкість звуку, пролетіла запланованою траєкторією і здетонувала в заданій точці.

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Уперше AGM-183A випробовувалася цілком, з усіма функціональними частинами. Під час попередніх запусків тестувалася робота її прискорювача та інших компонентів гіперзвукової зброї. З моменту початку проєктування ракети до її успішного повноцінного випробування минуло п'ять років, наголосив виконавчий директор програми ВПС США з озброєнь, бригадний генерал Джейсон Бартоломеї.

У ВПС США розраховують, що високоточні озброєння типу ARRW істотно розширять їхні бойові можливості. Швидкість і маневреність таких ракет ускладнюють їхнє перехоплення системами ППО, що має дозволити ефективніше вражати добре захищені наземні цілі.

Чиновники США звинуватили РФ у застосуванні гіперзвукової зброї в Україні

У березні американські офіційні особи, за даними CNN, заявляли про використання Росією гіперзвукових ракет під час бойових дій на території України. У серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу підтвердив в інтерв'ю телеканалу "Россия 1", що Росія тричі використовувала в Україні гіперзвукову ракету "Кинджал", яка "показала свої блискучі характеристики".

Торік американські ЗМІ з посиланням на джерела в урядових колах повідомляли про проведення Китаєм випробувань гіперзвукової зброї, здатної нести ядерний заряд. Однак МЗС КНР у жовтні 2021 року спростувало подібні повідомлення, заявивши, що випробовували космічний апарат.