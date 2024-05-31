Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по РФ

Після того, як війська РФ активізували атаки на Харківському напрямку, Німеччина ухвалила рішення дозволити Україні бити наданою нею зброєю по військових цілях в Росії. Інформацію підтвердили на урядову рівні в Берліні.

Федеральний уряд Німеччини слідом за США дає Україні дозвіл використовувати передане Берліном озброєння також і для ударів по військових цілях в Росії. Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомив урядовий речник Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Рішення він пояснив тим, що останніми тижнями Росія особливо активізувалась на Харківському напрямку, звідки з прикордонних територій готувала, координувала та здійснювала атаки проти України.

Гебештрайт додав, що намітився загальний консенсус в тому, що Україна згідно з міжнародним законодавством має право дати відсіч цим атакам, в тому числі й наданою Німеччиною зброєю.

"Разом (з міжнародними партнерами. - Ред.) ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. З цією метою вона також може використовувати зброю, надану задля таких цілей, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема й надану нами", - сказав він.

Інформагенція dpa зазначає, що імовірно з такою метою можуть використосуватися самохідні гаубиці PzH2000 та РСЗВ Mars II - останні є гаубичними аналогами систем HIMARS. Німеччина, як відомо, досі не санкціонувала передачу Україні далекобійних ракет Taurus, які у неї неодноразово просив Київ.

США дозволяють бити їхньою зброєю по РФ для оборони Харкова - ЗМІ

Напередодні видання Politico, посилаючись на трьох американських посадовців, повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно надала Україні дозвіл завдати удари по території Росії з використанням наданої Америкою зброї, але виключно в районі Харкова.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю з метою протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати ударів у відповідь по російських силах, які завдають по ним (ЗСУ. - Ред.) ударів або готуються завдати", - заявив один із чиновників. Водночас він додав, що політика недопущення дальніх ударів по території Росії "не змінилася".

Як зазначає Politico, тепер Україна може використовувати надану США зброю, щоб збивати російські ракети, випущені у бік Харкова, або атакувати війська, які скупчуються біля російського кордону поблизу міста. Також це стосується і російських бомбардувальників, які скидають бомби на українську територію.

Проте, зазначив чиновник, Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет великої дальності для ураження військових цілей глибоко на території Росії.