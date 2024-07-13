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КонфліктиРосійська Федерація

У Кремлі погрожують європейським столицям через ракети США

Олександр Куницький
13 липня 2024 р.

У Москві пригрозили, що російські ракети цілитимуть по Європі у відповідь на розміщення далекобійної зброї США.

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Raketensystem Iskander der russischen Armee in der Ukraine stationiert
У Кремлі заявили, що Росія здатна відповісти на розміщення США своїх ракет у НімеччиніФото: Russian Defence Ministry/picture alliance

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив Європі через розміщення американської далекобійної зброї. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу "Росія 1", опублікованому в суботу, 13 липня.

На запитання про те, чи доведеться Росії у відповідь на плани розміщення американських ракет у Німеччині спрямовувати траєкторію своїх ракет по цих цілях, Пєсков заявив - "звісно". "Завжди була така парадоксальна ситуація. Сполучені Штати розміщували такі ракети, традиційно спрямовані на нашу країну. Наша країна, відповідно, як цілі визначала для наших ракет ці європейські точки", - розповів Пєсков.

На переконання речника Кремля, Росії "вистачає потенціалу", щоб "стримувати ці ракети". "Але потенційною жертвою є столиці цих (європейських. - Ред.) держав", - додав він.

На репліку інтерв'юєра про те, що минуле подібне протистояння закінчилося розпадом Радянського Союзу, Пєсков відповів: "Європа зараз тріщить по швах, для Європи зараз не найкращий час. Тому в різних конфігураціях повторення історії неминуче".

Ракети США у Німеччині задля стримування РФ

Під час саміту липневого НАТО у Вашингтоні було оголошено, що США для стримування Росії посилять захист своїх європейських партнерів по Альянсу.

Задля цього в Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

Як зауважує німецька агенція dpa, у ФРН вперше з часів  "холодної війни"  будуть знову розміщені системи озброєнь, здатні досягати території Росії.

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Такий крок у РФ назвали "ланкою в ескалаційному курсі" та "елементом залякування", і пообіцяли відповідь. Тоді заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков запевнив, що Росія "вироблятиме насамперед військову відповідь на цю нову гру".

 

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