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КонфліктиУкраїна

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Наталя Смоленцева | Анна Савчук
3 год. тому

Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання далекобійних ракет Taurus. Але уряд Німеччини поки що зволікає з цим рішенням. Причина: далекобійність ракет і небажання ФРН діяти без згоди партнерів зі США.

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