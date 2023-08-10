Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

КонфліктиУкраїнаЧому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНаталя Смоленцева | Анна Савчук3 год. тому3 год. томуНизка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання далекобійних ракет Taurus. Але уряд Німеччини поки що зволікає з цим рішенням. Причина: далекобійність ракет і небажання ФРН діяти без згоди партнерів зі США. https://p.dw.com/p/4V4ukРеклама