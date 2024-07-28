Путін погрожує відповісти на розміщення ракет США в ФРН

У відповідь на розміщення у Німеччині високоточних ракет США Росія вважатиме себе вільною від мораторію на розгортання ракет малої та середньої дальності, заявив Путін на головному параді ВМФ РФ у Петербурзі.

Якщо в Німеччині буде розміщено високоточні ракетні комплекси США, РФ вважатиме себе вільною від мораторію на розгортання ракет малої та середньої дальності. Про це в неділю, 28 липня, заявив російський президент Володимир Путін, виступаючи на головному параді Військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі. Мається на увазі, зокрема, "підвищення можливостей берегових військ" ВМФ РФ, уточнив Путін.

"Сьогодні розробка низки таких систем перебуває у нас на завершальній стадії. Будемо вживати дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США та їхніх сателітів у Європі та інших регіонах світу", - цитує слова президента РФ агентство "Інтерфакс".

Путін зазначив, що в зоні досяжності американських ракет, розміщених у Німеччині, опиняться "важливі російські об'єкти державного і військового управління". Час підльоту ракет, які "в перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками, становитиме близько 10 хвилин", заявив російський президент. Він порівняв ситуацію з часами "холодної війни".

Шольц: Розміщення американських ракет покликане запобігти війні

Раніше повідомлялося, що США з метою стримування Росії і для захисту партнерів по НАТО розмістять у Європі ракети великої дальності. У Німеччині з 2026 року базуватимуться ракети "Томагавк", здатні вражати цілі в радіусі до 2500 кілометрів.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), розгортання цієї зброї в Німеччині "служить тому, щоб запобігти війні." На запитання про те, що має зробити Москва, щоб зупинити розгортання американських далекобійних ракет, він відповів: "Припинити війну в Україні".

Розміщення далекобійних ракет США у ФРН також схвалив заступник голови фракції Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). Він звернув увагу на необхідність адекватного стримування Росії, яка "нападає на інші країни, а саме на ті, які не в змозі захистити себе".