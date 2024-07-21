Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь Кремлю

Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь Кремлю21 липня 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступила на захист домовленості зі США про тимчасове розміщення у ФРН крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних систем зброї.
За її словами, Росія постійно розширює арсенал, за допомогою якого загрожує свободі в Європі. "Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення засобів стримування", - цитують Бербок у неділю, 21 липня, видання німецької медіагрупи Funke. Міністерка додала, що будь-яка інша поведінка була б "не тільки безвідповідальною, а й наївною перед обличчям холоднокровного, розважливого Кремля".
Бербок зауважила, що Німеччина хотіла б інших відносин з РФ, але "путінська Росія зараз є найбільшою загрозою", бо останніми роками розривала міжнародні договори в галузі озброєнь та руйнувала загальноєвропейську мирну архітектуру, "прагнучи налякати, чинити тиск і розколоти наше суспільство".
Ракети Tomahawk у Німеччині - з 2026 року
Про рішення США посилити захист своїх європейських партнерів по Північноатлантичному альянсу стало відомо на саміті НАТО у Вашингтоні. Ракети Tomahawk та іншу далекобійну зброю розмістять в Німеччині на тимчасовій основі з 2026 року. В спільній заяві США та ФРН згадуються зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають "значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі".
Офіційний Берлін розглядає розгортання американських ракет середньої дальності як відповідь на вихід Росії з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) привітав домовленість з Вашингтоном. За його словами, це рішення означає необхідність для Німеччини самої інвестувати в подібні озброєння.
Кремль у відповідь заявив, що у Росії "вистачає потенціалу для того, щоб стримувати ці ракети", але доведеться визначати цілями ті місця, де ця зброя буде розміщена. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав столиці відповідних країн "потенційними жертвами".