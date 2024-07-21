Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь Кремлю

Путінська Росія загрожує свободі в Європі, тому Німеччина вважає за необхідне захистити себе та своїх партнерів, сказала міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок про домовленість зі США щодо далекобійної зброї.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) виступила на захист домовленості зі США про тимчасове розміщення у ФРН крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних систем зброї.

За її словами, Росія постійно розширює арсенал, за допомогою якого загрожує свободі в Європі. "Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення засобів стримування", - цитують Бербок у неділю, 21 липня, видання німецької медіагрупи Funke. Міністерка додала, що будь-яка інша поведінка була б "не тільки безвідповідальною, а й наївною перед обличчям холоднокровного, розважливого Кремля".

Бербок зауважила, що Німеччина хотіла б інших відносин з РФ, але "путінська Росія зараз є найбільшою загрозою", бо останніми роками розривала міжнародні договори в галузі озброєнь та руйнувала загальноєвропейську мирну архітектуру, "прагнучи налякати, чинити тиск і розколоти наше суспільство".

Ракети Tomahawk у Німеччині - з 2026 року

Про рішення США посилити захист своїх європейських партнерів по Північноатлантичному альянсу стало відомо на саміті НАТО у Вашингтоні. Ракети Tomahawk та іншу далекобійну зброю розмістять в Німеччині на тимчасовій основі з 2026 року. В спільній заяві США та ФРН згадуються зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають "значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі".

Офіційний Берлін розглядає розгортання американських ракет середньої дальності як відповідь на вихід Росії з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) привітав домовленість з Вашингтоном. За його словами, це рішення означає необхідність для Німеччини самої інвестувати в подібні озброєння.

Кремль у відповідь заявив, що у Росії "вистачає потенціалу для того, щоб стримувати ці ракети", але доведеться визначати цілями ті місця, де ця зброя буде розміщена. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав столиці відповідних країн "потенційними жертвами".