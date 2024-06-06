Шольц обирає жорсткіший курс щодо біженців і Росії

Німеччина висилатиме біженців до Афганістану і Сирії і дає право Україні бити німецькою зброєю по території РФ, але не дасть нікому зіпсувати Євро-2024 - такі основні тези урядової заяви канцлера ФРН.

Убивство поліцейського в Мангаймі, повінь на півдні Німеччини, війна РФ проти України та Чемпіонат Європи з футболу, який невдовзі прийматиме ФРН, - це були основні теми урядової заяви про ситуацію з безпекою, з якою в четвер, 6 червня, виступив у Бундестазі канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Між цими подіями - нічого спільного, але всі вони турбують нас", - зауважив канцлер.

Основною темою виступу Шольца стало вбивство 29-річного поліцейського Уве Л. (Uwe L.) в Мангаймі, що минулої п'ятниці, 31 травня, шокувало всю Німеччину. Тоді 25-річний біженець з Афганістану поранив ножем працівника поліції під час виконання тим службових обов'язків. Від отриманих травм поліцейський помер у лікарні. Шольц назвав це вбивство "проявом радикального ісламізму і терором, якому ми оголошуємо війну, незалежно від того, чи скоюють його крайні праві або крайні ліві сили, і незалежно від того, проти кого такі злочини спрямовані - німців, іноземців, євреїв або мусульман". 10 років тому вбивця приїхав до Німеччини у пошуку притулку.

Крім правоохоронця, в той фатальний день злочинець поранив ще кількох учасників мітингу антиісламського руху Pax Europa на площі в центрі Мангайма. Як вважає слідство, йдеться про ісламського екстреміста, який скоїв злочини з ідеологічних мотивів.

На місці нападу на учасників мітингу антиісламського руху Pax Europa на площі в центрі Мангайма Фото: Timm Reichert/REUTERS

Шольц: Злочинців потрібно висилати з країни

"Мене обурює те, що найтяжчі злочини скоїв той, хто отримав у нас прихисток. Таких злочинців потрібно висилати, навіть якщо вони приїхали з Сирії або Афганістану", - сказав Шольц у своїй урядовій заяві перед депутатами Бундестагу. До тих, хто зловживає притулком, буде застосовуватися політика "нульової терпимості", пообіцяв Шольц. Німеччина зараз не повертає біженців, яким відмовлено в праві на притулок, в країни, які вважаються небезпечними. До таких належать Сирія й Афганістан.

"У подібних випадках інтереси безпеки стоять вище, ніж прагнення злочинця отримати притулок", - заявив канцлер і додав, що уряд вже посилив правила висилки біженців, яким відмовлено в притулку, і запевнив, що його уряд шукає можливості, як забезпечити депортацію з Німеччини біженців, які вчинили тут тяжкі злочини. Мін'юст ФРН веде з цього приводу неофіційні перемовини з представниками руху "Талібан" в Афганістані, додав канцлер. Офіційно Німеччина не визнає влади талібів.

Також канцлер ФРН закликав до того, щоб посилити правила висилки стосовно тих, хто виправдовує терористичні акти й запропонував розширити зони, де буде заборонено носити холодну зброю. Сьогодні такими зонами є вокзали.

Третя повінь з початку року: ФРН повинна адаптуватися до змін клімату

Згадуючи тему повені на півдні Німеччини, Шольц, по-перше, зазначив, що це вже третя подібна катастрофа з початку року й розповів, як сам з'їздив в зону надзвичайної події, розмовляв з постраждалими, які запевнили його, що "такого ще ніколи не бачили".

Одночасно він побачив безпрецедентну, за його словами, допомогу десятків тисяч співробітників різних служб і простих волонтерів. Шольц висловив всім їм щиру подяку, пообіцявши швидку оцінку масштабу збитку і своєчасну допомогу постраждалим. Основне завдання уряду канцлер бачить у тому, щоб вжити заходів щодо профілактичного захисту та адаптації до змін клімату, які дозволять знизити збиток від подібних повеней та інших природних катастроф.

Канцлер пояснює дозвіл Києву бити німецькою зброєю по РФ

Нарешті, останнім пунктом заяви Шольца був наступ російських військ у Харківській області України. Канцлер ФРН висловив солідарність з тими українцями, які потерпають від агресії Росії, і пояснив дозвіл Києву завдавати ударів по російській території німецькою зброєю правом України на самооборону.

"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, безпосередньо прилеглих до російського кордону", - додав канцлер Німеччини.

Перепалка Шольца з АдН: "Яка ганьба отримати похвалу від Путіна"

Промова Шольца переривалася як оплесками, так і явно недоброзичливими вигуками депутатів з фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) почула в їхніх криках образи й пообіцяла розібратися. Шольц, втім, не став чекати розгляду цих заяв, і ще під час свого виступу дав різку відповідь критикам.

"Яка ганьба, що ви отримали похвалу від Путіна. Ви її чесно заробили. І громадяни зможуть це гідно оцінити", - заявив Олаф Шольц.

Після заяви канцлера ФРН Олафа Шольца депутати критикували політику уряду Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Забезпечте нарешті висилку тих, хто скоює злочини"

Після заяви канцлера протягом понад півтори години виступали лідери й члени всіх фракцій Бундестагу, і крім слів підтримки, пролунало багато критики на адресу канцлера Шольца й уряду ФРН. В основному, зауваження стосувалися дій уряду в обмеженні нелегальної міграції. Найемоційнішим був виступ міністра внутрішніх справ землі Баден-Вюртемберг, християнського демократа Томаса Штробля (Thomas Strobl).

Глава земельного МВС у деталях описав, як протягом шести годин лікарі намагалися зробити все, щоб врятувати пораненого правоохоронця в Мангаймі. Штробль закликав усі демократичні сили проявляти нетерпимість до ворогів демократії. "16 земельних міністрів внутрішніх справ роками просять уряд: Забезпечте, нарешті, висилку тих, хто скоює злочини в нашій країні", - підсумував міністр.

Критика міграційної політики уряду та підтримки України

Натомість депутати від АдН використовували дебати, перш за все, для критики на адресу Шольца за двома напрямками - за міграційну політику уряду, що, на їхню думку, провалилася, і за підтримку України, яка "не зможе виграти війну" і за "сновидне ходіння на межі ядерної катастрофи". Для співголови АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel) заходи посилення міграційного законодавства, запропоновані коаліційним урядом, здаються недостатніми, вона зажадала повністю закрити кордони ФРН, щоб зупинити незаконну міграцію.

Ще один напад із ножем було скоєно в Мангеймі на політика від партії АдН Фото: Rene Priebe/dpa/picture alliance

Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) закликав Шольца відкласти й переглянути новий закон про отримання громадянства, що набирає чинності 27 червня, позаяк він, за його словами, "відкриває ворота" ворогам демократії в Німеччині й таким людям, як вбивця поліцейського. Також Мерц різко розкритикував спосіб Шольца комунікувати рішення Берліну про надання тієї чи іншої допомоги Києву. "Це не вираз розсудливості, а вашої повільності", - додав Мерц. Звертаючись до Шольца, Мерц передрік, що той врешті-решт передасть Києву далекобійні ракети повітряного базування Taurus, однак і це, за його словами, відбудеться "теж занадто пізно для тисяч убитих українців".