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Помер поліцейський, поранений під час нападу у Мангаймі

Євгенія Наконечна | Євген Жуков
3 червня 2024 р.

Поліцейський у Мангаймі отримав смертельне поранення, коли 25-річний афганець напав із ножем на учасників мітингу антиісламського руху. Співробітник поліції помер через два дні після атаки.

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Поліцейські в Мангеймі віддають шану загиблому під час виконання обов'язків колезі
Поліцейські в Мангеймі віддають шану загиблому під час виконання обов'язків колезіФото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Поліцейський, який отримав поранення внаслідок нападу з ножем під час заходу антиісламського руху Pax Europa (BPE) у Мангаймі, помер через два дні після атаки. Про це в неділю, 2 червня, повідомили відомство кримінальної поліції федеральної землі Баден-Вюртемберг і прокуратура в Карлсруе. Після нападу поліцейському зробили термінову операцію, його ввели у штучну кому, але він помер увечері в неділю, зазначено в повідомленні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що глибоко вражений повідомленням про загибель "мужнього поліцейського". "Його відданість справі забезпечення безпеки всіх нас заслуговує найвищого визнання. Мої думки - з його сім'єю і всіма, хто сумує за ним у ці гіркі години", - написав він у соцмережі X.

Прем'єр-міністр Баден-Вюртемберга Вінфрід Кречман (Winfried Kretschmann) також заявив, що ця звістка вразила його до глибини душі: "Усі наші думки - з сім'єю, родичами і колегами".

Напад стався під час мітингу Pax Europa, який транслювали наживо в інтернеті. На відеозаписі, що розійшовся в соцмережах, видно, як чоловік в окулярах і з довгою бородою завдає ударів ножем людям, які зібралися біля стенду Pax Europa. Кілька чоловіків безуспішно намагалися відібрати у нього ніж, у підсумку нападника вдалося зупинити лише пострілом поліцейського.

Головний об'єкт нападу 25-річного афганця - лідер Pax Europa

За даними правоохоронних органів, ймовірний злочинець - 25-річний уродженець Афганістану, який проживає в Німеччині з 2014 року, він одружений і має двох дітей. За місцем його проживання в місті Геппенгайм у Гессені було проведено обшук.

Після нападу на Ринковій площі Мангайма він був поранений пострілом поліцейського, прооперований, але його стан не дає змоги провести допит.

Під час нападу, крім співробітника поліції, було поранено п'ятьох учасників заходу. За інформацією представників Pax Europa, головною метою атаки був лідер цього руху Міхаель Штюрценберґер (Michael Stürzenberger).

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