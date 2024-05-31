У німецькому Мангаймі напали з ножем на критиків ісламу

Внаслідок нападу поранені кілька людей, зокрема й сам зловмисник. Метою був, очевидно, лідер антиісламського руху Pax Europa.

Кілька людей дістали поранень в центрі німецькогоміста Мангайм унаслідок нападу на групу людей в п'ятницю, 31 травня. Серед постраждалих - сам зловмисник і поліцейський, який отримав небезпечне для життя поранення, повідомила місцева поліція.

Напад стався під час мітингу антиісламського руху Pax Europa, що транслювався в режимі онлайн. На відеозаписі, який швидко розповсюдився в соціальних мережах, видно, як чоловік в окулярах і з довгою бородою завдає ударів ножем людям, які зібралися біля стенду Pax Europa.

Кілька чоловіків безуспішно спробували відібрати у нього ніж, у підсумку нападника вдалося зупинити лише пострілом поліцейського. Більше жодної загрози для людей немає, запевнили в поліції.

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Головний об'єкт нападу - лідер Pax Europa

Згідно з повідомленнями ЗМІ, метою нападу був лідер Pax Europa Міхаель Штюрценберґер (Michael Stürzenberger). Він теж постраждав унаслідок ножової атаки.

Штюрценберґер і його оточення з Pax Europa у федеральній землі Баварія перебуває під наглядом через вороже ставлення до ісламу. У минулому Штюрценберґер часто виступав як організатор заходів Pax Europa. Він також виступав як автор правоекстремістського сайту Political Incorrect, який розповсюджував "висловлювання, ворожі до ісламу", ідеться на сайті баварського Інформаційного центру з боротьби з екстремізмом.