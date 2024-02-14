Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

У Німеччині триває розслідування двох насильницьких нападів, у ході одного з яких загинув юний український баскетболіст. Експерти ж говорять про справжню "епідемію" ножових атак у Західній Європі, особливо серед молоді.

У поліції західнонімецького міста Меттманн у середу, 14 лютого, повідомили про нові дані у розслідуванні нападу на 15-річного українця. Інцидент стався 10 лютого, коли юнак перебував у турецькому ресторані. Між ним та невідомим чоловіком зав'язалася суперечка. За даними німецької поліції, нападник висловлювався ксенофобно, а відтак ударив 15-річного підлітка з України по голові невстановленим предметом, після чого втік. Поліція отримала оперативну інформацію стосовно особи нападника і зараз перевіряє дані. Сам же підліток надалі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, що того ж дня під час іншого інциденту на двох українських юнаків напали в Обергаузені, також на заході Німеччини. Внаслідок ножових поранень загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, його колега Артем Козаченко надалі перебуває у лікарні. Ще двоє підлітків, які намагалися втрутитися у бійку і допомогти українцям, теж дістали ножових поранень.

Зухвалі злочини, скоєні посеред дня із застосуванням холодної зброї проти неповнолітніх, привернули значну увагу до цих історій як в Україні, так і в самій Німеччині, особливо, через можливий ксенофобський мотив. Разом з тим експерти говорять про цілу "епідемію" ножової злочинності, в тому числі серед підлітків, яка останніми роками набула загрозливих масштабів у Західній Європі.

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У Німеччині щодня фіксують 34 ножові напади

У середньому 34 напади із застосуванням холодної зброї реєструють щодня німецькі правоохоронці, повідомляє телеканал ZDF. Дискусії щодо масштабів проблеми розгорілася у Німеччині особливо від минулого року, після приголомшливого ножового нападу на пасажирів у поїзді Гамбург-Кіль. Двоє неповнолітніх пасажирів тоді загинули. Нападником виявився нелегал з Палестинських територій.

Знак про заборону зброї в гамбурзькому районі розваг Репербан (архівне фото) Фото: AP

Сьогодні привокзальна територія у Гамбурзі - зона, де діє заборона на зброю, в тому числі й холодну, і за чим постійно стежить поліція. Все ж, як розповів ZDF комісар гамбурзької поліції Мартін Борак (Martin Borack), у ході перевірок правоохоронці вилучають ножі дедалі частіше. Не краще виглядає і ситуація у німецькій столиці - кількість ножових нападів за останнє десятиліття зросла у Берліні на чверть - до 3317 у 2022-му році, повідомляє регіональний мовник RBB з посиланням на офіційну кримінальну статистику.

До слова, громадянство чи походження нападників, як вказує принаймні статистика по Берліну за 2020 і 2021 роки, вирішальної ролі не відіграє - частка іноземців та громадян ФРН серед нападників була приблизно рівною.

Про значне погіршення статистики ножових нападів повідомляють і в низці інших європейських країн. Наприклад, у столиці Австрії кількість злочинних нападів із застосуванням холодної зброї - від ножів до мачете - зросла у 2023-му майже на чверть у порівнянні з даними за попередній рік, сягнувши майже однієї тисячі інцидентів.

Багато хто в цьому зв'язку спрямовує погляди на Велику Британію, де про ножові атаки говорять вже як про епідемію та справжній "бич часу".

Судмедексперти на місці ножового нападу в англійському Ноттінгемі, 13 червня 2023 Фото: Zac Goodwin/empics/PA Wire/picture alliance

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Велика Британія: 18 підлітків зарізано у 2023-му тільки в Лондоні

У Великій Британії щодня реєструють у середньому близько 125 кримінальних інцидентів із застосуванням холодної зброї, часто з летальним кінцем. Торік країну особливо сколихнув напад, що стався у червні в Ноттінгемі: 19-річний студент та його однокурсниця загинули від ножового нападу невідомого, коли удвох прогулювалися літнім нічним містом. Нападник, який виявився 33-річним мігрантом з Гвінеї-Бісау, тої ж ночі встиг заколоти на смерть ще 65-річного шкільного завгоспа перед тим, як його схопила поліція.

Пам'ять 16-річного Гаррі Пітмена вшанували під час футбольного матчу, січень 2024 Фото: Bradley Collyer/empics/PA Wire/picture alliance

Тим часом у Лондоні 18 підлітків загинули впродовж 2023 року від поранень, отриманих у ході ножових атак, повідомляє London Evening Standard. Останнім до цього сумного списку прямо під час святкувань Нового року 31 грудня потрапив 16-річний Гаррі Пітмен. Слідство у його справі досі триває.

Особливістю статистики ножових злочинів у Лондоні є і те, що майже половина (45 відсотків) таких правопорушень припадала на членів чорної громади, хоча їхня частка у загальному населенні британської столиці становить 13 відсотків.

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Профілактика серед підлітків допоможе?

За останні роки національні уряди та міжнародні організації випустили десятки звітів із різними пропозиціями щодо боротьби і профілактики злочинності із застосуванням холодної зброї, в тому числі й серед неповнолітніх.

Що штовхає підлітків на вчинення таких злочинів? За словами Патріка Гріна, голови Трасту Бена Кінселла - названого на честь 16-річного лондонського підлітка, що помер від ножових поранень, - "є ціла низка факторів, які роблять людей вразливими до злочинів і, зрештою, до насильства, серед яких соціальна ізоляція, бідність, позбавлення, нерівність і расизм".

Методи і підходи до профілактики також різняться. Наприклад, берлінська поліція організовує лекції у школах. Німецька Профспілка поліції (GdP) пропонує посилення на законодавчому рівні покарань за такі злочини. Деякі експерти також рекомендують розширення зон із забороною на носіння зброї, інші ж вважають, що на практиці реалізувати це буде важко. До того ж часто носіння при собі ножів та інших колюче-ріжучих предметів стає реакцією підлітків на відчуття небезпеки і лише розкручує спіраль насильства, кажуть оглядачі.

Скульптура "Янгол ножів" виконана в тому числі й з використанням справжніх знарядь убивств Фото: Geoffrey Swaine/Photoshot/picture alliance

В Англії та Уельсі, де за останньою офіційною статисткою , кількість злочинів із застосуванням ножів у 2023-му зросла на 5 відсотків, молоді активісти не чекають, склавши руки, на покращення статистики. У людних місцях, особливо в неблагополучних районах, вони встановлюють аптечки, які у випадку нападу допоможуть зупинити гостру кровотечу до прибуття карети швидкої допомоги.

Іншим важливим фактором профілактики багато експертів майже одноголосно називають привернення суспільної уваги до проблеми. Серед наймасштабніших таких проєктів в Англії вважають скульптуру "Янгола ножів", створену митцем Елфі Бредлі зі 100 тисячі ножів, в тому числі й конфіскованих поліцією і тих, які слугували безпосереднім знаряддям злочину.

"Янгол" об'їхав вже багато міст і громад для заохочення молоді до участі у суспільній дискусії щодо боротьби із насильством та злочинами із застосуванням холодної зброї. Цього місяця інсталяція завітає до північноанглійського Лідса.