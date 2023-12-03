У Парижі під час нападу з ножем загинув громадянин ФРН

Поліція затримала чоловіка, який накинувся на перехожих у районі набережної Гренель. Під час атаки одна людина загинула, ще як мінімум двоє постраждало. Загиблим виявився громадянин ФРН.

У центрі Парижа невідомий чоловік напав із ножем і молотком на перехожих увечері у суботу, 2 грудня. В результаті одна людина загинула, ще одна - була поранена, повідомив у соцмережі X керівник МВС Франції Жеральд Дарманен.

"Поліція щойно відважно затримала зловмисника, який атакував з ножем перехожих у Парижі, в районі набережної Гренель. Один загиблий та один поранений, якому надає допомогу бригада пожежників", - написав міністр.

Урядовець також закликав громадян уникати цього району міста.

Загиблий - громадянин ФРН

Згодом перед журналістами Дарманен зазначив, що загиблий внаслідок ножового нападу чоловік мав громадянство Німеччини. Цю інформацію поширив французький телеканал BFM TV, уточнюючи, що йдеться про уродженця Філіппін, який мав паспорт ФРН. Він помер після ножового удару від зупинки дихання. У прокуратурі повідомили, що загиблий був 1999 року народження, передає агентство AFP.

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Супутник жертви під час нападу не постраждав. За наявними даними, зловмисник був також озброєний також молотком і до затримання встиг завдати ним травм ще одній людині, а другий потерпілий отримав шок.

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Агентство AFP повідомило з посиланням на джерело в поліції, що зловмисник прокричав фразу "Аллах акбар!". За даними агентства, нападник був народжений 1997 року у Франції в родині вихідців з Ірану та мав французьке громадянство. Його затримали за допомогою електрошокера.

За словами міністра внутрішніх справ, нападник мав кримінальне минуле. У 2016 році він був засуджений до п'яти років ув'язнення за планування іншого нападу, з яких відсидів чотири роки. Після свого злочину в суботу він заявив, що не може бачити, як вбивають мусульман в "Афганістані та Палестині". Він висловив своє обурення війною в Газі й тим, що Франція є "спільником Ізраїлю", передає AFP.

Прем'єр-міністрка Борн: Франція не поступиться тероризму

Зі свого боку, президент Франції Еммануель Макрон висловив у дописі в соцмережі X співчуття родині вбитого в Парижі громадянина ФРН. При цьому він назвав подію "терористичною атакою".

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Прем'єр-міністрка Франції Елізабет Борн також висловила співчуття родичам жертв. "Ми не поступимося тероризму. Ніколи", - наголосила керівниця французького уряду в дописі в соцмережі X.