Напад з ножем у німецькому потязі: щонайменше двоє загиблих

У регіональному потязі, що прямував з Кіля до Гамбурга, чоловік напав з ножем на пасажирів. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Поліція затримала нападника.

Як мінімум двоє людей загинули й п'ятеро отримали поранення в результаті скоєного в середу, 25 січня, ножового нападу в регіональному потязі, що прямував з німецького Кіля до Гамбурга.

Таку кількість загиблих і потерпілих унаслідок нападу надала міністерка внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіне Зюттерлін-Вак (Sabine Sütterlin-Waack) на запит німецької інформаційної агенції dpa.

Поліція, лікарі й рятувальники на місці нападу в місті Брокштедт Фото: Steven Hutchings/dpa/picture alliance

За словами урядовиці, поліції вдалося заарештувати одного нападника. Згодом у поліції додали, що ним виявився молодий чоловік у віці від 20 до 30 років. Про мотиви й причини нападу поки що нічого не повідомляється.

Тим часом у федеральній поліції повідомили, що злочин стався близько 15:00 за місцевим часом перед прибуттям поїзда на станцію Брокштедт. Через проведення операції поліції в місті закрили залізничний вокзал.

Під час проведення спецоперації залізничний вокзал у місті Брокштедт закрили Фото: FABIAN BIMMER/REUTERS

Джерела в правоохоронних колах повідомили dpa, що підозрюваний раніше не привертав уваги через екстремістську поведінку, і не виключено, що він, можливо, страждає на психічне захворювання.

Підозрюваний отримав поранення середньої тяжкості й був доставлений до лікарні.