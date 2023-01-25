Напад з ножем у німецькому потязі: щонайменше двоє загиблих
Валерій Сааков
42 хв. тому
У регіональному потязі, що прямував з Кіля до Гамбурга, чоловік напав з ножем на пасажирів. Двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Поліція затримала нападника.
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Як мінімум двоє людей загинули й п'ятеро отримали поранення в результаті скоєного в середу, 25 січня, ножового нападу в регіональному потязі, що прямував з німецького Кіля до Гамбурга.
Таку кількість загиблих і потерпілих унаслідок нападу надала міністерка внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіне Зюттерлін-Вак (Sabine Sütterlin-Waack) на запит німецької інформаційної агенції dpa.
За словами урядовиці, поліції вдалося заарештувати одного нападника. Згодом у поліції додали, що ним виявився молодий чоловік у віці від 20 до 30 років. Про мотиви й причини нападу поки що нічого не повідомляється.
Тим часом у федеральній поліції повідомили, що злочин стався близько 15:00 за місцевим часом перед прибуттям поїзда на станцію Брокштедт. Через проведення операції поліції в місті закрили залізничний вокзал.
Джерела в правоохоронних колах повідомили dpa, що підозрюваний раніше не привертав уваги через екстремістську поведінку, і не виключено, що він, можливо, страждає на психічне захворювання.
Підозрюваний отримав поранення середньої тяжкості й був доставлений до лікарні.
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