У Франції чоловік зарізав вчителя, вигукуючи "Аллах акбар"

Народжений у Росії чеченець напав з ножем на школу в Аррасі на півночі Франції, вигукуючи "Аллах акбар". Він убив вчителя та поранив ще двох дорослих. Діти не постраждали.

У Франції в п'ятницю, 13 жовтня, чоловік напав з ножем на школу в місті Аррас у північній частині країни, вбивши вчителя, поранивши ще одного викладача та серйозно поранивши охоронця навчального закладу. Учні не постраждали.

Чоловік увірвався в ліцей з ножем, вигукуючи "Аллах акбар", повідомляє французький телеканал BFM TV.

За даними джерел французького інформаційного агентства AFP, нападником виявився 20-річний чеченець, народжений в Росії, який раніше навчався у цьому ліцеї.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що чоловіка затримали. Його мотиви поки що невідомі.

Напад у місті Аррас стався на тлі того, що Франція, де проживає значна кількість єврейського та мусульманського населення, перебуває у стані "підвищеної готовності" через загрозу безпеці після нападу на Ізраїль з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС минулими вихідними. Всі навчальні заклади міста після нападу закрили.

Три роки тому в Аррасі вчитель Самюель Паті став жертвою нападу джихадиста. Його обезголовив чеченець з Москви.

Президент Франції Еммануель Макрон збирається відвідати Аррас, повідомив Єлисейський палац.