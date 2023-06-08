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У Франції нападник з ножем поранив шістьох людей

Сергій Куприков | Дар'я Нинько
32 хв. тому

У французькому місті Аннесі чоловік з ножем напав на людей, які перебували на дитячому майданчику, завдавши поранень чотирьом дітям та двох дорослим. Його затримали.

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Нападник з ножем поранив шістьох людей, серед постраждалих - діти
Нападник з ножем поранив шістьох людей, серед постраждалих - дітиФото: Laurent Cipriani/AP Photo/picture alliance

Чоловік з ножем у четвер, 8 червня, напав на людей на дитячому майданчику в парку на березі озера Аннесі в одноіменному місті на сході Франції. Поранень зазнали четверо дітей у віці від одного до трьох років і двоє дорослих. Один із дорослих, а також двоє дітей перебувають у критичному стані. Нападника "затримали завдяки швидкому втручанню поліції", повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Французькі ЗМІ повідомляють, що йдеться про 32-річного сирійця Абдалмасіха Х., який просив про притулок у Франції. У квітні 2023 року він отримав статус біженця у Швеції. За даними видання BFMTV, Абдалмасіх Х. одружений зі шведкою і є батьком трирічної дитини. Слідчі органи не мають підтверджень того, що напад в Аннесі був терактом, повідомила місцева прокуратура.

Місце, де був здійснений напад
Місце, де був здійснений нападФото: picture alliance/dpa/MAXPPP

Президент Франції Еммануель Макрон назвав атаку на дітей актом "абсолютного боягузтва". "Діти та дорослі знаходяться між життям і смертю. Нація в шоці", - написав Макрон у Twitter.

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