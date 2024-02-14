Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: нові деталі

У справі про напад на українського підлітка-баскетболіста в німецькому Обергаузені з'явилися нові подробиці. Зокрема в поліції Ессена заперечили наявність конкретних вказівок на ксенофобське підґрунтя нападу з ножем на 17-річного Володимира Єрмакова, внаслідок якого він помер у лікарні. У поліції повідомили, що "на даний момент усе вказує на те, що це була раптова ескалація насильства з боку 15-річного головного злочинця". Там створили спеціальну слідчу комісію з розслідування інциденту. Раніше у Федерації баскетболу Києва стверджували, що напад на українських спортсменів стався "просто за те, що вони - українці". "Після вичерпного опитування свідків та аналізу доказових матеріалів ніщо конкретно не вказує на злочин на ґрунті ксенофобії", - зазначають поліція та прокуратура Ессена у спільному повідомленні .

Свідки нападу, яких цитує німецький таблоїд Bild, стверджують, що Єрмаков, а також його колега по команді Артем Козаченко безрезультатно намагалися уникнути сутички з 15-річним Мертом В. та його поплічниками, які їх неодноразово провокували. Нападник, за словами свідків та поліцейського, якого цитує видання, витягнув ножа та "як ошаленілий" напав на хлопців, завдавши їм дев'ять ножових поранень. Крім того, він поранив ножем також своїх поплічників, які намагалися заспокоїти нападника. "Очевидно, йому було байдуже, чи він когось уб'є. Під час затримання не було видно, що він про щось шкодує", - цитує Bild неназваного поліцейського. Артему Козаченко вдалося вижити, його направили до відділення інтенсивної терапії однієї з лікарень з тяжкими травмами.

Нападник бив ножем сам

За наявною на даний момент інформацією, Мерт В. був єдиним, хто бив ножем. Німецького підлітка з турецьким корінням неодноразово затримувала поліція, зокрема через розбійний напад та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Потрапляв у поле зору поліції за підозрою в тяжких злочинах також 14-річний поплічник нападника.

Пост у Facebook на сторінці клубу ART Giants Düsseldorf Фото: ART Giants Düsseldorf/Facebook

Володимир Єрмаков утік від російської війни в Україні спочатку до Польщі, а влітку 2023 року до Німеччини, де він грав у молодіжній команді U-19 баскетбольного клубу ART Giants з Дюссельдорфа. "Українець, якому було лише 17 років, був твердою частиною нашої молодіжної команди у Бундеслізі U-19, номінантом на участь у національній збірній Німеччини U-18 та навіть час від часу грав із нашими профі", - йдеться в повідомленні клубу на сторінці у Facebook, опублікованого після смерті юнака. Клуб розпочав збір коштів для допомоги родині загиблого.

В українському МЗС повідомили, що взяли "на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині" та що генеральне консульство України в Дюссельдорфі провело переговори з очільником поліції Ессена.