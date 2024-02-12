У Німеччині вбили українського юнака-баскетболіста

Напад на двох молодих баскетболістів з України стався у Німеччині у суботу, 10 лютого. Один із них - Володимир Єрмаков - загинув від отриманих поранень, другий - Артем Козаченко - перебуває у реанімації.

17-річного українця Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну баскетбольну команду (U-19) ART Giants з Дюссельдорфа, вбили у Німеччині, повідомила у неділю, 11 лютого, Федерація баскетболу Києва.

Там зазначили, що за клуб юнак грав разом із другом з України Артемом Козаченком. "Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації", - повідомили у Федерації.

Напад стався ввечері у суботу, 10 лютого. Місцева поліція вже відкрила справу, "на місці злочину були свідки", додали у Федерації.

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Раніше Володимир Єрмаков грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. У складі юнацької збірної України до 16 років виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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