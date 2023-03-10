Українка зазнала поранень унаслідок стрілянини у Гамбурзі

Серед поранених унаслідок стрілянини в молитовному будинку в Гамбурзі є громадянка України, повідомили в МЗС. У поліції кажуть, що нападник був колишнім членом релігійної громади.

Українка зазнала поранень унаслідок стрілянини в молитовному будинку в Гамбурзі, генконсульство України вже взаємодіє з німецькими правоохоронцями в межах розслідування нападу, повідомив у п'ятницю, 10 березня, агентству "Інтерфакс-Україна" речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"Унаслідок стрілянини в молитовному будинку Гамбурга зазнала поранень українська громадянка. Наразі їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє з німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв'язок із рідними постраждалої", - повідомив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що найближчим часом український консул також відвідає лікарню, щоб надати громадянці консульську допомогу.

Стрілянину влаштував колишній член громади Свідків Єгови

Напередодні в Гамбурзі невідомий влаштував стрілянину в залі поклоніння Свідків Єгови. Як повідомила в п'ятницю влада Гамбурга, підозрюваний у стрілянині був колишнім членом цієї громади, зазначає dpa. Увечері 9 березня 35-річний чоловік увійшов до приміщення громади в районі Гросс Борстель саме під час богослужіння. Там він застрелив сімох людей, а потім і себе, кажуть чиновники. Серед загиблих - ненароджена дитина. Ще вісім осіб зазнали поранень, деякі з них - серйозних.

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За словами представників влади, мотив злочину наразі не відомий, розслідування триває. За даними поліції, чоловік стріляв з пістолета, яким він володів на законних підставах як спортивний стрілець. Півтора роки тому він покинув гамбурзьку громаду Свідків Єгови "добровільно", кажуть у владі міста.

Речник релігійної громади Свідків Єгови, що відповідає за цей регіон Німеччини, повідомив, що під час нападу тридцять шість осіб взяли участь у богослужінні на місці, а ще 25 - віддалено через онлайн-сервіси, передає інформагенція KNA.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та низка політичних діячів були шоковані через скоєне та висловили свої співчуття рідним і близьким загиблих.